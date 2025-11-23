15 câini salvați dintr-un incendiu, la o casă din Ploiești

Duminică dimineață, în jurul orei 04.00, pompierii ISU Prahova au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Ploiești, pe strada Căliman.

Conform ISU Prahova, pompierii au acționat cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, pe o suprafață de cca. 100 mp, pompierii depunând eforturi pentru împiedicarea propagării acestuia la vecinătăți.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și, astfel, nu au existat și alte construcții afectate.

Evenimentul nu a fost soldat cu victime omenești. Pompierii au reușit să salveze 15 câini din respectiva gospodărie. O pisica și alti 5 caini au fost găsiți decedați.

Incendiul este lichidat. Pompierii lucrează pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia si pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu.

UPDATE: Pompierii au stabilit după stingerea incendiului că acesta a pornit de la o sobă. Proprietarii, două persoane în vârstă, adunau câinii de pe străzi și îi aduceau acasă pentru a-i îngriji, ceea ce explică numărul mare de animale. În plus, în gospodărie pompierii au constatat că proprietarii stângeau și foarte multe deșeuri, ceea ce a favorizat arderea violentă după declanșarea incendiului de la sobă.