Pensionarii angajați la stat pierd 85% din pensie

Marius Nica
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de lege privind cumularea pensiei cu salariul la stat.

Potrivit proiectului de modificare a Codului administrativ, privind unele măsuri aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice, pensionarii se pot reangaja la stat „cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”. Aceștia pot munci până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Măsura se aplică tuturor categoriilor de bugetari, inclusiv în Sănătate, Educație și Armată, cu excepția aleșilor și unor demnitari.

Este vorba, mai precis, de ”persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului, precum și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

