Lucrări pe nervii șoferilor pe DN1B: 15 km într-o oră

Lucrările care se desfășoară în această perioadă pe DN1B, lângă Ploiești, la podul peste râul Teleajen, dau peste cap traficul rutier.
La orele dimineții, când angajații se îndreaptă spre locurile de muncă, sau după orele 15.00, când aceștia pleacă spre casă circulația este infernală.
În această dimineață, o distanță de aproximativ 15 kilometri, între Valea Călugărească și Ploiești a putut fi parcursă într-o oră.
Lucrările au început în data de 15 septembrie și, potrivit estimării oficiale, vor dura până pe 17 octombrie, dacă nu sunt întâmpinate dificultăți. Intervenția vizează reparația și înlocuirea a rosturilor de dilatație.