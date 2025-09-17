- Publicitate -

 „Pactul” de la Ploiești dintre Polițeanu, Toader (PSD) și Nicodim (PNL), în stand-by

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

La fix o săptămână de la întâlnirea, cu ușile închise, pe tema semnării unui acord de parteneriat pentru identificarea de „soluții concrete la blocajele apărute” în Consiliul Local Ploiești, pactul politic este în stand-by. Principalii lideri politici de la Ploiești, Bogdan Toader (PSD) și Daniel Nicodim (PNL), susțin că au existat discuții telefonice cu primarul Mihai Polițeanu (independent), dar nu a fost stabilită o dată la care să aibă loc semnarea acordului.

- Publicitate -

La fix o săptămână în care principalii lideri politici de la Prahova au anunțat că a fost identificată soluția pentru blocajul din Consiliul Local Ploiești, momentan acordul politic propus nu a fost semnat.

Observatorulph.ro a încercat să afle punctul de vedere din partea celor care ar fi trebuit să parafeze ceea ce ar fi condus, în opinia șefului social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, la „soluții concrete la blocajele apărute în cazul unor proiecte curente sau viitoare”.

Președintele PSD Ploiești, Bogdan Toader: „A existat o discuție telefonică”

Președintele PSD Ploiești, Bogdan Toader, a susținut că a existat o discuție telefonică pe această temă cu Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Eveniment

Extrase de cont decontate ilegal. Percheziții în Câmpina

Trei mandate de percheziție domiciliară, două în Câmpina și unul în București, sunt puse în executare în această dimineață, potrivit Poliției Prahova. Polițiștii Serviciului de...
- Publicitate -

„A existat o discuție telefonică cu domnul primar Mihai Polițeanu pe această temă”, a precizat deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: „Nu este nicio problemă cu acest acord”

Același lucru a fost confirmat și de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a precizat că „nu avem nicio problemă cu acest acord”.

„Nu ne-am întâlnit fizic. Încercăm să ne armonizăm programul. Nu avem nicio problemă cu acest acord.

- Publicitate -

Puteam încă de vineri să-l semnăm, dar au existat lideri politici care au dorit să discute la partid. În acel draft de acord erau chestiuni principiale și nu am avut obiecții”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești: „Nu am stabilit încă data”

„Au existat discuții telefonice. Nu am stabilit încă data întâlnirii. În linii mari, grupul consilierilor PNL Ploiești a avut o atitudine constructivă încă de la început mandatului domnului primar.

Amintim faptul că grupul politic PNL Ploiești a votat bugetul în forma propusă și am votat creditele pe care domnul primar a vrut să le angajeze.

Politic

Lista senatorilor „muți” din Prahova

Pentru mulți parlamentari din Prahova activitatea în plen se rezumă doar la două luări de cuvânt, dintre care una la depunerea jurământului. Situația nu...
- Publicitate -

Puținele proiecte pentru care consilierii PNL s-au opus a fost creșterea prețului la gigacalorie și cele două proiecte mult discutate, cu tramvaiele și liziera, care nu au fost respinse din rea-voință, ci din dorința de a ști în detaliu angajamentele financiare care se regăsesc în cele două proiecte”, a precizat prefectul județului, Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești.

„Pacea” politică în Consiliu Local, cu revocări și declarații

Liderii principalelor partide din Consiliul Local Ploiești au fost invitați, săptămâna trecută, de președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, la o consultare pe tema „viitorului” administrației ploieștene.

Invitația a venit în contextul în care, consilierii PSD, PNL, AUR, PMP, Forța Dreptei și USR au blocat două proiecte de hotărâri inițiate de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), respectiv achiziționarea a 20 de tramvaie noi și modernizarea lizierei de lângă UPG.

- Publicitate -

Discuțiile au avut loc în spatele ușilor închise, iar ulterior a urmat un șir de declarații pentru ceea ce urma să fie „pacea” politică de la Ploiești. (Detalii AICI).

liderii politici

Ce s-a întâmplat de la marea „reuniune politică”? Consilierii locali de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, Magdalena Trofin și Mihai Polițeanu, principalii susținători ai edilului în campania electorală, au fost revocați din AGA de la SGU și Hale Ploiești. Cei doi au fost înlocuiți de consilieri locali de la PNL și USR. (Detalii AICI)

Mișcarea Noi, Ploieștenii
Foto sursă- Facebook – Mișcarea Noi Ploieștenii

Deloc de neglijat este și intervenția, pe Facebook, a administratorului public al Ploieștiului, Sorin Dumitrașcu, care a concluzionat că „Bătălia reală pentru Ploiești nu se duce pe șantiere, ci în spatele ușilor închise, unde interesele politice primează în fața nevoilor cetățenilor”.

- Publicitate -
Facebook - Sorin Dumitrașcu
Foto sursă: Facebook – Sorin Dumitrașcu, administrator public PLoiești

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

1
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Duster Pick Up disponibil în România. Cum arată și cât costă

0
Dacia lansează în România Duster Pick-up, care dispune de...
Auto-moto

Câte zile pierd ploieștenii blocați în trafic

1
Ploieștiul se numără printre orașele din România unde aglomerația...
Eveniment

Teatru „după blocuri” în Ploiești. Programul pe cartiere

0
În perioada 20 septembrie-31 octombrie teatrul Toma Caragiu Ploiești...
Administrație

Bănci rupte în Parcul Aurora Vest. Reacția SGU Ploiești

0
Parcul Aurora Vest este un loc de promenadă și...
Eveniment

Furturi din mall-uri comise de indivizi violenți. Percheziții în Ploiești

1
Polițiștii au descins în această dimineață la 12 adrese...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista senatorilor „muți” din Prahova

Roxana Tănase -
Pentru mulți parlamentari din Prahova activitatea în plen se...

Deputații tăcuți din Prahova. Au grăit doar la depunerea jurământului

Roxana Tănase -
La nouă luni de la învestirea în funcția de...

Adrian Axinia (ECR) critică Directiva privind deşeurile: Suprareglementarea omoară competitivitatea UE

Observatorul Prahovean -
Eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR) consideră că nici noua...

Cine sunt marii finanțatori ai partidelor politice

Observatorul Prahovean -
Expert Forum a realizat un raport privind marii finanțatori...
- Publicitate -

Consultări la Ploiești despre tramvaie și investiții. Reacția liderilor politici

Roxana Tănase -
Liderul social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova,...

Vot fără precedent în Parlament. Patru moțiuni de cenzură în aceeași zi

Roxana Tănase -
AUR a depus patru moțiuni de cenzură în Parlament,...

Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

Observatorul Prahovean -
Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri...

De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

Roxana Tănase -
După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean