 „Pactul” de la Ploiești dintre Polițeanu, Toader (PSD) și Nicodim (PNL), în stand-by

La fix o săptămână de la întâlnirea, cu ușile închise, pe tema semnării unui acord de parteneriat pentru identificarea de „soluții concrete la blocajele apărute” în Consiliul Local Ploiești, pactul politic este în stand-by. Principalii lideri politici de la Ploiești, Bogdan Toader (PSD) și Daniel Nicodim (PNL), susțin că au existat discuții telefonice cu primarul Mihai Polițeanu (independent), dar nu a fost stabilită o dată la care să aibă loc semnarea acordului.

La fix o săptămână în care principalii lideri politici de la Prahova au anunțat că a fost identificată soluția pentru blocajul din Consiliul Local Ploiești, momentan acordul politic propus nu a fost semnat.

Observatorulph.ro a încercat să afle punctul de vedere din partea celor care ar fi trebuit să parafeze ceea ce ar fi condus, în opinia șefului social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, la „soluții concrete la blocajele apărute în cazul unor proiecte curente sau viitoare”.

Președintele PSD Ploiești, Bogdan Toader: „A existat o discuție telefonică”

Președintele PSD Ploiești, Bogdan Toader, a susținut că a existat o discuție telefonică pe această temă cu Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

„A existat o discuție telefonică cu domnul primar Mihai Polițeanu pe această temă”, a precizat deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: „Nu este nicio problemă cu acest acord”

Același lucru a fost confirmat și de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a precizat că „nu avem nicio problemă cu acest acord”.

„Nu ne-am întâlnit fizic. Încercăm să ne armonizăm programul. Nu avem nicio problemă cu acest acord.

Puteam încă de vineri să-l semnăm, dar au existat lideri politici care au dorit să discute la partid. În acel draft de acord erau chestiuni principiale și nu am avut obiecții”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești: „Nu am stabilit încă data”

„Au existat discuții telefonice. Nu am stabilit încă data întâlnirii. În linii mari, grupul consilierilor PNL Ploiești a avut o atitudine constructivă încă de la început mandatului domnului primar.

Amintim faptul că grupul politic PNL Ploiești a votat bugetul în forma propusă și am votat creditele pe care domnul primar a vrut să le angajeze.

Puținele proiecte pentru care consilierii PNL s-au opus a fost creșterea prețului la gigacalorie și cele două proiecte mult discutate, cu tramvaiele și liziera, care nu au fost respinse din rea-voință, ci din dorința de a ști în detaliu angajamentele financiare care se regăsesc în cele două proiecte”, a precizat prefectul județului, Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești.

„Pacea” politică în Consiliu Local, cu revocări și declarații

Liderii principalelor partide din Consiliul Local Ploiești au fost invitați, săptămâna trecută, de președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, la o consultare pe tema „viitorului” administrației ploieștene.

Invitația a venit în contextul în care, consilierii PSD, PNL, AUR, PMP, Forța Dreptei și USR au blocat două proiecte de hotărâri inițiate de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), respectiv achiziționarea a 20 de tramvaie noi și modernizarea lizierei de lângă UPG.

Discuțiile au avut loc în spatele ușilor închise, iar ulterior a urmat un șir de declarații pentru ceea ce urma să fie „pacea” politică de la Ploiești. (Detalii AICI).

Ce s-a întâmplat de la marea „reuniune politică”? Consilierii locali de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, Magdalena Trofin și Mihai Polițeanu, principalii susținători ai edilului în campania electorală, au fost revocați din AGA de la SGU și Hale Ploiești. Cei doi au fost înlocuiți de consilieri locali de la PNL și USR. (Detalii AICI)

Deloc de neglijat este și intervenția, pe Facebook, a administratorului public al Ploieștiului, Sorin Dumitrașcu, care a concluzionat că „Bătălia reală pentru Ploiești nu se duce pe șantiere, ci în spatele ușilor închise, unde interesele politice primează în fața nevoilor cetățenilor”.