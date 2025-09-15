Aleșii de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, scoși din AGA de la SGU și Hale

Mult comentatul acord politic, despre care s-a vorbit la finele săptămânii trecute, nu a rezistat prea mult la Ploiești. Ședința Consiliului Local, de luni, nu a fost lipsită de frământări. Aleșii locali de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, respectiv Mihai Tonsciuc și Magdalena Trofin, au fost scoși din AGA de la SGU și de la Hale și Piețe.

Nici nu a fost semnat pactul propus la Ploiești, în care liderii politici promiteau consultări în cazul unor decizii importante (Detalii AICI), că la Ploiești s-a propus revocarea din funcție a membrilor AGA de la SC Hale și Piețe și de la SGU Ploiești. Mai exact revocarea doar a aleșilor locali de la Mișcarea Noi, Ploieștenii.

Astfel, primul proiect viza revocarea din funcția de membri AGA la SGU Ploiești a consilierilor locali Robert Vîscan(PSD) si Mihai Tonsciuc (Miscarea Noi Ploieștenii). În timpul ședinței, PSD l-a repropus din nou pe Robert Vîscan, iar liberalii l-au nominalizat pe Valentin Marcu.

În acest moment a fost nominalizat și Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii), însă ulterior, după o pauză scurtă, propunerea a fost retrasă și prin urmare au fost numiți consilierii locali de la PSD și PNL.

La fel s-a întâmplat și în cazul celui de-al doilea proiect de hotărâre suplimentar, respectiv revocarea membrilor AGA de la SC Hale și Piețe, în speță a consilierilor locali Magdalena Trofin (Mișcarea Noi, Ploieștenii) și Dragoș Rusu (Forta Dreptei).

În timpul sedinței, PSD l-a nominalizat din nou pe Dragoș Rusu, iar liberalii l-au propus pe Antonio Pîrâu, cel despre care USR Ploiești susținea că a fost exclus din partid.

Proiectul privind revocarea membrilor AGA de la TCE Ploiești nu a mai intrat pe ordinea de zi, fiind retras de inițiator, respectiv de consilierul local Valentin Marcu (PNL).

În timpul ședinței, singurul care a întrebat dacă este normal să fie revocați consilierii locali, iar apoi repropuși pe aceași funcție a fost Gheorghe Sîrbu (PSD).



