Ce au de ascuns? Decizii cheie luate cu ușile închise la CJ Prahova

Președintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova, a convocat, miercuri, liderii partidelor politice și primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, pentru identificarea unor soluții la blocajele din Consiliul Local.

- Publicitate -

Chiar dacă, tema privind achiziția de tramvaie, a fost intens dezbătută în spațiul public, discuțiile au loc în spatele ușilor închise.

Principalul blocaj apărut în Consiliul Local Ploiești a vizat achiziția a 20 de tramvaie. Aleșii de la PSD, PNL, AUR, PMP și Forța Dreptei au blocat proiectul, iar ulterior au invocat necesitatea unui dialog pe aceasta tema.

Astăzi, liderii principalelor formațiuni politice au fost convocați la consultări pe aceasta tema, dar și cu privire la măsurile de austeritate și disponibilizările anunțate la nivel central.

Viața Prahovei Campania de recuperare a deșeurilor electronice și electrocasnice ajunge la Blejoi Primăria Blejoi anunță comunitatea că operatorul de salubritate UWS (fostul Rosal) va derula în perioada 15 septembrie- 19 septembrie 2025 o campanie de colectare...

- Publicitate -

Discuțiile au loc în spatele ușilor închise, fără presă. Președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat că vor exista declarații ulterior pe temele abordate.