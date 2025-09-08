Consultări la Ploiești despre tramvaie și investiții. Reacția liderilor politici

Liderul social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a invitat la consultări liderii principalelor partide politice din Consiliul Local Ploiești. Pe lista temelor de discuții figurează proiectul legat de achiziția celor 20 de tramvaie, dar și cu privire la preconizatele disponibilizări și prioritizarea investițiilor din Ploiești.

„Am decis să inițiez o amplă rundă de consultări politice privind viitorul administrației ploieștene”, a precizat Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Pe lista temelor abordate figurează proiectul legat de achiziția a 20 de tramvaie, dar și identificarea de soluții pentru protejarea locurilor de muncă și evitarea, pe cât posibil, a disponibilizărilor, precum și privind prioritizarea investițiilor majore pentru municipiul Ploiești.

„Până acum am purtat discuții, separat, cu principalii reprezentanți ai administrației locale. Prin această întâlnire, îmi doresc să îi aduc pe toți la aceeași masă la o dezbatere transparentă și pentru identificarea celor mai bune soluții pentru comunitatea noastră”, a susținut Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova, într-o postare pe Facebook.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: „Este un lucru bun”

„Este un lucru bun. Este unul dintre lucrurile discutate și agreate cu domnul președinte al Consiliului Județean Prahova de a deschide discuțiile despre achiziția de tramvaie, pentru a elimina orice nelămuriri sau orice lipsă de informare”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul municipiului Ploiești.

Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca: „Avem întâlniri săptămânale”

Deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, susține că astfel de întâlniri au loc aproape săptămânal.

„Eu cu domnul președinte al Consiliului Județean Prahova mă văd aproape săptămânal, întâlniri în care abordăm teme legate de administrația locală și chiar centrală.

Și cu domnul Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, m-am văzut de fiecare dată când mi-a solicitat ajutorul legat de teme care țin de Ploiești”, a susținut deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova.

Președintele USR Prahova, Marius-Felix Bulearcă: Consultare benefică pentru Ploiești

„Orice consultare între reprezentanții partidelor este benefică atunci când se bazează pe aspecte ancorate în realitățile bugetare ale municipiului Ploiești.

Noi ne-am exprimat întotdeauna disponibilitatea să participăm la astfel de consultări în care sunt discuții cu privire la comunitatea ploieșteană și prahoveană”, a precizat președintele USR Prahova, deputatul Marius – Felix Bulearcă.

Președintele Partidului Mișcarea, Noi Ploieștenii, Șerban Pitic: „Proiectele sunt tehnic necesare, financiar fezabile și au sprijinul larg al ploieștenilor”

„Inițiativa de a avea consultări este una binevenită. Am avut și până acum multiple discuții aplicate cu cetățenii, cu presa, cu societatea civilă, dar și cu membri ai consiliului local și lideri politici.

Considerăm că argumentele sunt clare: proiectele sunt tehnic necesare, financiar fezabile și au sprijinul larg al ploieștenilor.

Desigur, înțelegem nevoia partidelor de a-și clarifica orice îngrijorări și de a oferi soluții de îmbunătățire punctuale. Vom participa cu deschidere la orice consultare la care suntem invitați”, a precizat Șerban Pitic, președintele Partidului Mișcarea Noi, Ploieștenii.

Europarlamentarul Adrian Axinia, președintele AUR Prahova: „E important ca proiectele care îmbunătăţesc viaţa ploieştenilor să fie votate”

„AUR va participa la aceste discuţii, pentru că este evident că doar aşa se poate ieşi din blocajul politic pe care l-au generat PSD şi PNL, pe de o parte, şi primarul Poliţeanu, pe de altă parte, la nivelul Municipiului Ploieşti.

Merită însă remarcată şi atitudinea de „pompier piroman” a social – democraţilor prahoveni: ei au generat incendiul şi, acum, fac eforturi să ne arate că tot ei îl sting. Eu cred că putea exista o comunicare mai bună între preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul Municipiului reşedinţă de judeţ. Mai ales că amândoi au fost validaţi pe funcţie în acelaşi timp şi, în plus, prahovenii şi ploieştenii i-au ales tocmai pentru a evita situaţia scandalului de dinainte dintre Baronul Lamborghini (PNL, susţinut de USR) şi primarul penal Volosevici (PSD, fost PNL).

E important ca proiectele care îmbunătăţesc viaţa ploieştenilor să fie votate. La acest moment, aş spune mai degrabă că primarul Poliţeanu are nevoie de un Consiliu Local înţelegător. Ar fi dramatic ca, pe lângă austeritatea impusă de la centru, să se ajungă la război pe faţă la nivelul administraţiei locale din Ploieşti”, susține europarlamentarul Adrian Axinia, președintele AUR Prahova.