 

- Publicitate -
FOTO: ARHIVA

Consultări la Ploiești despre tramvaie și investiții. Reacția liderilor politici

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Liderul social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a invitat la consultări liderii principalelor partide politice din Consiliul Local Ploiești. Pe lista temelor de discuții figurează proiectul legat de achiziția celor 20 de tramvaie, dar și cu privire la preconizatele disponibilizări și prioritizarea investițiilor din Ploiești.

- Publicitate -

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, liderul social-democraților, a anunțat că invită la consultări liderii principalelor partide din Consiliul Local Ploiești.

„Am decis să inițiez o amplă rundă de consultări politice privind viitorul administrației ploieștene”, a precizat Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Pe lista temelor abordate figurează proiectul legat de achiziția a 20 de tramvaie, dar și  identificarea de soluții pentru protejarea locurilor de muncă și evitarea, pe cât posibil, a disponibilizărilor, precum și privind prioritizarea investițiilor majore pentru municipiul Ploiești.

Eveniment

Școli amendate de ISU Prahova. Ce nereguli au descoperit pompierii

Pompierii prahoveni au amendat șapte unități de învățământ din Prahova pentru mai multe nereguli descoperite în urma controalelor. Astfell potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, Inspectoratul...
- Publicitate -

„Până acum am purtat discuții, separat, cu principalii reprezentanți ai administrației locale. Prin această întâlnire, îmi doresc să îi aduc pe toți la aceeași masă la o dezbatere transparentă și pentru identificarea celor mai bune soluții pentru comunitatea noastră”, a susținut Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova, într-o postare pe Facebook.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului: „Este un lucru bun”

„Este un lucru bun. Este unul dintre lucrurile discutate și agreate cu domnul președinte al Consiliului Județean Prahova de a deschide discuțiile despre achiziția de tramvaie, pentru a elimina orice nelămuriri sau orice lipsă de informare”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul municipiului Ploiești.

Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca: „Avem întâlniri săptămânale”

Deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, susține că astfel de întâlniri au loc aproape săptămânal.

- Publicitate -

„Eu cu domnul președinte al Consiliului Județean Prahova mă văd aproape săptămânal, întâlniri în care abordăm teme legate de administrația locală și chiar centrală.

Și cu domnul Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, m-am văzut de fiecare dată când mi-a solicitat ajutorul legat de teme care țin de Ploiești”, a susținut deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova.

Președintele USR Prahova, Marius-Felix Bulearcă: Consultare benefică pentru Ploiești

„Orice consultare între reprezentanții partidelor este benefică atunci când se bazează pe aspecte ancorate în realitățile bugetare ale municipiului Ploiești.

Politic

Vot fără precedent în Parlament. Patru moțiuni de cenzură în aceeași zi

AUR a depus patru moțiuni de cenzură în Parlament, împotriva Guvernului României, cu privire la măsurile fiscale. Coaliția și-a mobilizat toți parlamentarii. UPDATE: Toate cele...
- Publicitate -

Noi ne-am exprimat întotdeauna disponibilitatea să participăm la astfel de consultări în care sunt discuții cu privire la comunitatea ploieșteană și prahoveană”, a precizat președintele USR Prahova, deputatul Marius – Felix Bulearcă.

Președintele Partidului Mișcarea, Noi Ploieștenii, Șerban Pitic: „Proiectele sunt tehnic necesare, financiar fezabile și au sprijinul larg al ploieștenilor”

„Inițiativa de a avea consultări este una binevenită. Am avut și până acum multiple discuții aplicate cu cetățenii, cu presa, cu societatea civilă, dar și cu membri ai consiliului local și lideri politici.

Considerăm că argumentele sunt clare: proiectele sunt tehnic necesare, financiar fezabile și au sprijinul larg al ploieștenilor.

- Publicitate -

Desigur, înțelegem nevoia partidelor de a-și clarifica orice îngrijorări și de a oferi soluții de îmbunătățire punctuale. Vom participa cu deschidere la orice consultare la care suntem invitați”, a precizat Șerban Pitic, președintele Partidului Mișcarea Noi, Ploieștenii.

Europarlamentarul Adrian Axinia, președintele AUR Prahova: „E important ca proiectele care îmbunătăţesc viaţa ploieştenilor să fie votate”

„AUR va participa la aceste discuţii, pentru că este evident că doar aşa se poate ieşi din blocajul politic pe care l-au generat PSD şi PNL, pe de o parte, şi primarul Poliţeanu, pe de altă parte, la nivelul Municipiului Ploieşti.

Merită însă remarcată şi atitudinea de „pompier piroman” a social – democraţilor prahoveni: ei au generat incendiul şi, acum, fac eforturi să ne arate că tot ei îl sting. Eu cred că putea exista o comunicare mai bună între preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul Municipiului reşedinţă de judeţ. Mai ales că amândoi au fost validaţi pe funcţie în acelaşi timp şi, în plus, prahovenii şi ploieştenii i-au ales tocmai pentru a evita situaţia scandalului de dinainte dintre Baronul Lamborghini (PNL, susţinut de USR) şi primarul penal Volosevici (PSD, fost PNL).

- Publicitate -

E important ca proiectele care îmbunătăţesc viaţa ploieştenilor să fie votate. La acest moment, aş spune mai degrabă că primarul Poliţeanu are nevoie de un Consiliu Local înţelegător. Ar fi dramatic ca, pe lângă austeritatea impusă de la centru, să se ajungă la război pe faţă la nivelul administraţiei locale din Ploieşti”, susține europarlamentarul Adrian Axinia, președintele AUR Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Music Gallery: singura expoziție dedicată muzicii din România ajunge la Shopping City Ploiești

0
- În această toamnă, Music Gallery pornește la...
Educație

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

0
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...
Educație

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

0
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...
Viața Prahovei

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza...
Eveniment

Judecătorul Vasile Alexandru scapă de cercetarea disciplinară

0
Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Vot fără precedent în Parlament. Patru moțiuni de cenzură în aceeași zi

Roxana Tănase -
AUR a depus patru moțiuni de cenzură în Parlament,...

Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

Observatorul Prahovean -
Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri...

De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

Roxana Tănase -
După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere...

Consilierii PSD explică de ce blochează achiziția de tramvaie noi

Roxana Tănase -
Grupul consilierilor PSD Ploiești organizează astăzi o dezbatere privind...
- Publicitate -

USR Ploiești se dezice de boicotul din Consiliul Local

Roxana Tănase -
USR Ploiești s-a dezis, luni, de acțiunile aleșilor locali...

Eurodeputatul Adrian Axinia (AUR/ECR), acţiune de promovare a judeţului Prahova în Parlamentul European

Observatorul Prahovean -
La iniţiativa eurodeputatului Adrian Axinia şi cu sprijinul Grupului...

Polițeanu, scrisoare deschisă pentru liderii PNL, PSD și USR

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat o scrisoare...

Reforma administrației, amânată. Coaliția nu a ajuns la un acord

Ciprian Pap -
Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean