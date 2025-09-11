Lista senatorilor „muți” din Prahova

Pentru mulți parlamentari din Prahova activitatea în plen se rezumă doar la două luări de cuvânt, dintre care una la depunerea jurământului. Situația nu le este străină unor senatori prahoveni, la nouă luni de la preluarea mandatului de parlamentar.

Observatorulph.ro v-a prezentat, ieri, activitatea în plen a deputaților prahoveni (detalii AICI), la nouă luni de la învestire. Lucrurile nu sunt diferie când vine vorba de unii senatori prahoveni.

Din start trebuie spus că, în urma alegerilor parlamentare de anul trecut, Prahova are cinci senatori, reprezentanți ai PSD, PNL, USR, AUR și SOS.

La capitolul cele mai multe luări de cuvânt surpriza vine de la un senator care deține un record greu de doborât: 43 de luări de cuvânt în 59 de ședințe.

Două luări de cuvânt la PSD și PNL

Parlamentarul Florin Nicolae Jianu (PSD) a avut doar două luări de cuvânt în plen în cele 59 de ședințe, dintre care una la depunerea jurământului. Senatorul social-democrat figurează cu două inițiative legislative, zero întrebări, zero interpelări și zero comunicate de presă.

La rândul său, senatorul Cătălin Predoiu (PNL), viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, de la încestirea în funcția de parlamentar a avut două luări de cuvânt și o inițiativă legislativă. În schimb, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu a avut mai multe discursuri politice, atât pentru funcția deținută pentru scurt timp de președinte interimar al PNL, dar și în calitate de ministru al MAI.

Cinci luări de cuvânt la USR

Senatorul Aurel Oprinoiu (USR) nu este la primul mandat. În cele nouă luni de la învestite a aavut cinci luări de cuvânt. Alături de alți colegi a depus 19 inițiative legislative și a transmis cinci comunicate de presă.

10 moțiuni și 18 inițiative, la AUR

Senatorul Laurențiu Plăeșu este semnatarul a 10 moțiuni, patru dintre ele fiind depuse recent, după asumarea de către guvern a răspunderii pentru pachetul de măsuri fiscal – bugetare. Este semnatarul a 18 inițiative legislative și figurează cu 17 luări de cuvânt în 59 de ședințe.

43 de luări de cuvânt în 59 de ședințe

Surprinzător, cel mai vocal senator de Prahova este Ninel Peia, care a candidat, la alegerile parlamentare, pe lista SOS. Parlamentarul are 43 de luări de cuvânt în 59 de ședințe. Este semnatarul a 27 de inițiative legislative, două interpelări, șase declarații politice, dar și a 66 de comunicate de presă și cinci moțiuni.