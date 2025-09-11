- Publicitate -

Lista senatorilor „muți” din Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Pentru mulți parlamentari din Prahova activitatea în plen se rezumă doar la două luări de cuvânt, dintre care una la depunerea jurământului. Situația nu le este străină unor senatori prahoveni, la nouă luni de la preluarea mandatului de parlamentar.

- Publicitate -

Din articol

Observatorulph.ro v-a prezentat, ieri, activitatea în plen a deputaților prahoveni (detalii AICI), la nouă luni de la învestire. Lucrurile nu sunt diferie când vine vorba de unii senatori prahoveni.

Din start trebuie spus că, în urma alegerilor parlamentare de anul trecut, Prahova are cinci senatori, reprezentanți ai PSD, PNL, USR, AUR și SOS.

La capitolul cele mai multe luări de cuvânt surpriza vine de la un senator care deține un record greu de doborât: 43 de luări de cuvânt în 59 de ședințe.

Sănătate

Program de screening pentru depistarea cancerului la sân, la Județean

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești intenționează atragerea de finanțare pentru derularea programului de screening pentru depistarea cancerului de sân. Valoarea totală...
- Publicitate -

Două luări de cuvânt la PSD și PNL

Parlamentarul Florin Nicolae Jianu (PSD) a avut doar două luări de cuvânt în plen în cele 59 de ședințe, dintre care una la depunerea jurământului. Senatorul social-democrat figurează cu două inițiative legislative, zero întrebări, zero interpelări și zero comunicate de presă.

La rândul său, senatorul Cătălin Predoiu (PNL), viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, de la încestirea în funcția de parlamentar a avut două luări de cuvânt și o inițiativă legislativă. În schimb, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu a avut mai multe discursuri politice, atât pentru funcția deținută pentru scurt timp de președinte interimar al PNL, dar și în calitate de ministru al MAI.

Cinci luări de cuvânt la USR

Senatorul Aurel Oprinoiu (USR) nu este la primul mandat. În cele nouă luni de la învestite a aavut cinci luări de cuvânt. Alături de alți colegi a depus 19 inițiative legislative și a transmis cinci comunicate de presă.

- Publicitate -

10 moțiuni și 18 inițiative, la AUR

Senatorul Laurențiu Plăeșu este semnatarul a 10 moțiuni, patru dintre ele fiind depuse recent, după asumarea de către guvern a răspunderii pentru pachetul de măsuri fiscal – bugetare. Este semnatarul a 18 inițiative legislative și figurează cu 17 luări de cuvânt în 59 de ședințe.

43 de luări de cuvânt în 59 de ședințe

Surprinzător, cel mai vocal senator de Prahova este Ninel Peia, care a candidat, la alegerile parlamentare, pe lista SOS. Parlamentarul are 43 de luări de cuvânt în 59 de ședințe. Este semnatarul a 27 de inițiative legislative, două interpelări, șase declarații politice, dar și a 66 de comunicate de presă și cinci moțiuni.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

1
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Sport

Sala de fitness Titan Academy, din Ploiești, își mărește echipa

0
Clubul de fitness și forță Titan Academy, din Ploiești,...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Eveniment

Depășire ilegală pe o stradă intens circulată din Ploiești VIDEO

0
Camera de bord a unui cititor a surprins imagini...
Eveniment

Se închide circulația pe DJ 102, zona Băicoi – Plopeni

0
Inspectoratul Județean de Poliției Prahova anunță restricții de circulație...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

7
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Deputații tăcuți din Prahova. Au grăit doar la depunerea jurământului

Roxana Tănase -
La nouă luni de la învestirea în funcția de...

Adrian Axinia (ECR) critică Directiva privind deşeurile: Suprareglementarea omoară competitivitatea UE

Observatorul Prahovean -
Eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR) consideră că nici noua...

Cine sunt marii finanțatori ai partidelor politice

Observatorul Prahovean -
Expert Forum a realizat un raport privind marii finanțatori...

Consultări la Ploiești despre tramvaie și investiții. Reacția liderilor politici

Roxana Tănase -
Liderul social-democraților prahoveni, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova,...
- Publicitate -

Vot fără precedent în Parlament. Patru moțiuni de cenzură în aceeași zi

Roxana Tănase -
AUR a depus patru moțiuni de cenzură în Parlament,...

Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

Observatorul Prahovean -
Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri...

De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

Roxana Tănase -
După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere...

Consilierii PSD explică de ce blochează achiziția de tramvaie noi

Roxana Tănase -
Grupul consilierilor PSD Ploiești organizează astăzi o dezbatere privind...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean