Deputații de la AUR, POT și SOS din Prahova sunt campioni la moțiuni.

Deputații tăcuți din Prahova. Au grăit doar la depunerea jurământului

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

La nouă luni de la învestirea în funcția de deputați, Observatorulph.ro vă prezintă un bilanț al activității parlamentarilor din Prahova. În topul celor mai vocali parlamentari conduc cei de la USR. Deputații de la PNL, Mircea Roșca și George Cătălin Șerban, alături de social-democrații Bogdan Toader și Grațiela Gavrilescu, au luat cuvântul în Parlament o singură dată, la depunerea jurământului.

O succintă analiză privind activitatea deputaților de Prahova, după nouă luni de mandat, relevă faptul că cei mai vocali sunt parlamentarii de la USR.

Surprinzător, pe lista parlamentarilor de Prahova cu cele mai multe întrebări și interpelări figurează deputatul Petre Pușcașu (AUR) care are intervenții aproape zilnice inclusiv pe Facebook. (Detalii AICI).

Deputații Mircea Roșca și George Cătălin Șerban, ambii de la PNL, precum și Bogdan Toader și Grațiela Gavrilescu, de la PSD, deși au state vechi în Parlament, au fost cei mai tăcuți până acum. Au luat cuvântul o singură dată, la depunerea jurământului, la fel ca deputatul POT, Dan Mihai Nicolae.

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Nici nu s-a terminat bine a treia zi de școală din sezonul 2025/2026, că primarul Mihai Polițeanu a ținut morțiș să ne dea o...
Deputații PSD, salvați de Alexandru Rogobete

Deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești a avut o singură luare de cuvânt: la depunerea jurământului.

De la învestirea în funcție a avut șase propuneri legislative, dintre care una, inițiată alături de colegi parlamentari de la PSD, PNL, USR, AUR și SOS, a fost promulgată ca lege, respectiv declararea 2026 Anul Nadiei Comăneci.

Deputatul Grațiela Gavrilescu, aleasă în 2024 pe listele PSD, a avut o singură luare de cuvânt, la depunerea jurământului, în ședință solemnă, și o declarație politică depusă în scris.

Deputatul Grațiela Gavrilescu figurează cu opt inițiative legislative, dintre care una, formulată alături de colegi parlamentari de la PSD, PNL, USR, AUR și SOS, a fost promulgată, respectiv cea privind instituirea anului 2026 ca Anul Nadiei Comăneci.

Deputatul Alexandru Rogobete, ales pe listele PSD, actualul ministru al Sănătății, a avut până acum 15 luări de cuvânt în 13 ședințe. Figurează ca inițiator la 10 proiecte de lege, dintre care trei adoptate.

Deputații PNL, Roșca și Șerban, tăcuți în Parlament

Deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, a luat cuvântul o singură dată în Parlamentul României. La depunerea jurământului. De la învestirea în funcție, alături de mai mulți colegi parlamentari din PNL, are o singură inițiativă legislativă.

Adrian Axinia (ECR) critică Directiva privind deşeurile: Suprareglementarea omoară competitivitatea UE

Eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR) consideră că nici noua formulă a Directivei Europene privind Gestionarea Deşeurilor (risipa alimentară şi materiale textile) nu este aplicabilă. Liderul...
Deputatul George Cătălin Șerban, ales pe listele PNL, a avut o singură luare de cuvânt în ședința solemnă, la depunerea jurământului. Alături de alți colegi parlamentari de la PNL, PSD și UDMR, figurează cu șapte propuneri legislative.

Deputații de la USR, vocali în ședințe

Deputatul George Nicolae Marussi, ales pe listele USR, a avut, în schimb, trei luări de cuvânt și figurează cu 31 de propuneri legislative și două întrebări și interpelări

Deputatul Felix Bulearcă, ales tot pe listele USR, chiar dacă se află la primul mandat de parlamentar, a avut deja cinci luări de cuvânt, dintre care patru declarații politice, iar două declarații politice au fost depuse în scris.

Deputatul Felix Bulearcă figurează cu 36 de propuneri legislative inițiate alături de colegi din USR, precum și cu două întrebări și interpelări.

Deputații AUR, campioni la moțiuni

Deputatul Ștefăniță Avramescu, ales pe listele AUR, a avut doar două luări de cuvânt, dintre care una a fost o declarație politică. A depus, în scris, 15 declarații politice și figurează cu 16 propuneri legislative și două proiecte dce hotărâri inițiate. A formulat 17 întrebări și interpelări.

De departe însă, parlamentarii AUR sunt campioni la moțiuni. Deputatul Ștefăniță Avramescu este semnatarul a opt moțiuni de cenzură.

Deputatul Petre Pușcașu, ales pe listele AUR, a avut trei luări de cuvânt, dintre care două au fost declarații politice. Figurează cu 17 declarații politice în scris și 29 de propuneri legislative, două proiecte de hotărâri și 69 de întrebări și interpelări. Totodată este semnatarul a opt moțiuni de cenzură.

La POT, „Ţara nu poate fi condusă cu valiza de cabină!”

Deputatul POT, Dan Mihai Nicolae, a avut o singură luare de cuvânt, la depunerea jurământului. Figurează cu o declarație politică depusă în scris, intervenție intitulată „Ţara nu poate fi condusă cu valiza de cabină!”. Alături de alți colegi parlamentari figurează cu 27 de propuneri legislative. Este, în schimb, semnatarul a șase moțiuni, cu două mai puțin față de colegul parlamentar de la AUR.

Deputatul SOS, care a trecut la AUR, 13 declarații politice

Deputatul Andrei-Cosmin Gușă, ales pe listele SOS, dar care a trecut la AUR, aflat la primul mandat, a avut patru luări de cuvânt, dintre care două declarații politice, 13 declarații politice depuse în scris și 22 de propuneri legislative. Acesta figurează, la fel ca deputatul de la POT, cu șase moțiuni de cenzură.

