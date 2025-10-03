Campionat de gimnastică artistică la Sala Sporturilor din Ploiești

Ploieștiul găzduiește, până pe 4 octombrie, unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului. Campionatul Național Individual Open și Campionatul Național al Echipelor Reprezentative de Club la gimnastiză artistică, feminină și masculină are loc la Sala Sporturilor Olimpia. Intrarea este liberă.

Sala Sporturilor „Olimpia” va aduna, potrivit Primăriei Ploiești, 52 de sportivi de la 15 cluburi din întreaga țară, într-o competiție de cel mai înalt nivel, care reprezintă ultima etapă de selecție pentru Campionatul Mondial de seniori și prima pentru Mondialul de juniori.

Program competițional

Vineri, 3 octombrie

10:00–13:00 – Calificări echipe & individual compus (masculin)

16:40 – Festivitate de deschidere

17:00–18:40 – Calificări echipe & individual compus (feminin)

Sâmbătă, 4 octombrie

10:00–13:00 – Finale pe aparate (masculin)

16:05–18:05 – Finale pe aparate (feminin)

„Intrarea este liberă! Este o ocazie rară de a susține sportivii români și de a ne bucura, împreună, de gimnastica de performanță chiar aici, la Ploiești.

Evenimentul aduce în oraș și mari campioni ai gimnasticii românești – printre invitați se numără Andreea Răducan, Marian Drăgulescu, Monica Roșu, Cătălina Ponor, Diana Bulimar și mulți alții.

Primăria Ploiești susține performanța sportivă și se bucură că orașul nostru devine, din nou, capitala gimnasticii artistice din România!”, a anunțat Primăria Ploiești