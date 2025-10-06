Salbă de medalii pentru micii karatiști ai clubului Sasori

Clubul Sasori Karate, care are secții în Ploiești, Urlați și Măgurele, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatul European de Karate WKC, desfășurat la Timișoara în perioada 3-5 octombrie.

Evenimentul a strâns laolaltă peste 700 de sportivi din 12 țări. Delegația antrenată de Andrei Moise și Mircea Rădulescu a arătat încă o data ce înseamnă efortul și sacrificiul care se ascunde în spatele unor medalii ce înseamnă ani de muncă, sacrificii și îndeplinirea unor visuri.

Micii sportivi ai clubului au reușit să urce de 22 de ori pe podium, cucerind 8 medalii de aur, 5 de argint și 9 de bronz.

Locul 1:

Rădulescu Kate-kata

Mitrescu Anissia-kata

Pătrașcu Antonio-kata

Ioniță Zian-kata

Vintilă Lucas-kata

Neagu Yanis-kata

Radu Irina-kata

Trandafir Tudor -kata

Locul 2:

Zanfir Sofia-kumite ippon

Stefan Filip-kumite sanbon

Mihalcea Ingrid-kumite sanbon

Dima Adriana-kumite sanbon

Ciripoiu Sorin- kumite ippon

Locul 3: