Salbă de medalii pentru micii karatiști ai clubului Sasori

Clubul Sasori Karate, care are secții în Ploiești, Urlați și Măgurele, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatul European de Karate WKC, desfășurat la Timișoara în perioada 3-5 octombrie.
Evenimentul a strâns laolaltă peste 700 de sportivi din 12 țări. Delegația antrenată de Andrei Moise și Mircea Rădulescu a arătat încă o data ce înseamnă efortul și sacrificiul care se ascunde în spatele unor medalii ce înseamnă ani de muncă, sacrificii și îndeplinirea unor visuri.
Micii sportivi ai clubului au reușit să urce de 22 de ori pe podium, cucerind 8 medalii de aur, 5 de argint și 9 de bronz.
Locul 1:
- Rădulescu Kate-kata
- Mitrescu Anissia-kata
- Pătrașcu Antonio-kata
- Ioniță Zian-kata
- Vintilă Lucas-kata
- Neagu Yanis-kata
- Radu Irina-kata
- Trandafir Tudor -kata
Locul 2:
- Zanfir Sofia-kumite ippon
- Stefan Filip-kumite sanbon
- Mihalcea Ingrid-kumite sanbon
- Dima Adriana-kumite sanbon
- Ciripoiu Sorin- kumite ippon
Locul 3:
- Neagu Yanis -kumite sanbon
- Zanfir Sofia- kumite sanbon
- Stefan Filip -kata
- Mihalcea Ingrid -kata
- Ioniță Zian-kumite sanbon
- Pasăre Ștefan -kata
- Trandafir Tudor – kumite sanbon
- Moise Andrei – kumite sanbon
- Marin Andrei -kumite sanbon