Salbă de medalii pentru micii karatiști ai clubului Sasori

Luiza Toboc
Clubul Sasori Karate, care are secții în Ploiești, Urlați și Măgurele, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatul European de Karate WKC, desfășurat la Timișoara în perioada 3-5 octombrie.

Evenimentul a strâns laolaltă peste 700 de sportivi din 12 țări. Delegația antrenată de Andrei Moise și Mircea Rădulescu a arătat încă o data ce înseamnă efortul și sacrificiul care se  ascunde în spatele unor medalii ce înseamnă ani de muncă, sacrificii și îndeplinirea unor visuri.

Micii sportivi ai clubului au reușit să urce de 22 de ori pe podium, cucerind 8 medalii de aur, 5 de argint și 9 de bronz.

Locul 1:

  • Rădulescu Kate-kata
  • Mitrescu Anissia-kata
  • Pătrașcu Antonio-kata
  • Ioniță Zian-kata
  • Vintilă Lucas-kata
  • Neagu Yanis-kata
  • Radu Irina-kata
  • Trandafir Tudor -kata

Locul 2:

  • Zanfir Sofia-kumite ippon
  • Stefan Filip-kumite sanbon
  • Mihalcea Ingrid-kumite sanbon
  • Dima Adriana-kumite sanbon
  • Ciripoiu Sorin- kumite ippon

Locul 3:

  • Neagu Yanis -kumite sanbon
  • Zanfir Sofia- kumite sanbon
  • Stefan Filip -kata
  • Mihalcea Ingrid -kata
  • Ioniță Zian-kumite sanbon
  • Pasăre Ștefan -kata
  • Trandafir Tudor – kumite sanbon
  • Moise Andrei – kumite sanbon
  • Marin Andrei -kumite sanbon

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Cum e viața la periferia Ploieștiului

La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Cum a fost expoziția de trenulețe „În Gară la Nenea Iancu”

Weekendul care a trecut, 3-5 octombrie 2025, a avut...
Localitățile din Prahova cu terenul agricol cel mai fertil

Cu peste 269.000 de hectare de teren agricol, din...
Cod portocaliu de inundații în Prahova. Avertizare INHGA

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
Cauți un job mai bun? CRIS-TIM participă la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Blocurile din Ploiești cu datorii nu primesc căldură

Operatorul de termoficare din Ploiești a început, vineri, furnizarea...
Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Un tramvai numit problemă

Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
