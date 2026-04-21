Raed Arafat pus sub urmărire penală. Acuzațiile procurorilor și reacția șefului DSU

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, este urmărit penal într-un dosar instrumentat de procurorii militari, în care este acuzat, alături de alte 16 persoane, de fapte de contrabandă legate de introducerea în țară a unui elicopter SMURD. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproape un milion de euro.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, ancheta vizează un total de 17 suspecți, cercetați pentru contrabandă, în formă de coautorat, complicitate și instigare. Numele acestora nu au fost făcute publice oficial.

Elicopterul adus fără formalități vamale

Dosarul are legătură cu înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în anul 2016 în Republica Moldova, accident în urma căruia și-au pierdut viața patru persoane. Aeronava aparținea Inspectoratul General de Aviație al MAI și era asigurată CASCO.

În urma negocierilor dintre asigurator și autorități, s-a decis ca despăgubirea să fie făcută prin înlocuirea elicopterului distrus cu unul similar. Astfel, în noiembrie 2017, instituția a preluat un nou elicopter de pe insula Guernsey, teritoriu aflat în afara spațiului TVA al Uniunii Europene.

Procurorii susțin că aeronava a fost adusă în România și utilizată fără efectuarea formalităților vamale și fără plata TVA, ceea ce ar fi generat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 4,4 milioane de lei (aproximativ un milion de euro).

„Introducerea aeronavei în România și exploatarea sa ulterioară au avut loc fără efectuarea formalităților vamale”, se arată în comunicatul procurorilor.

Anchetatorii mai susțin că persoanele implicate ar fi permis stingerea obligațiilor din polița de asigurare printr-o procedură care a evitat plata taxelor vamale, generând astfel un folos necuvenit pentru asigurator.

Reacția lui Raed Arafat: „Nu există elemente concrete”

Raed Arafat a reacționat public, afirmând că acuzațiile sunt nefondate și că nu există dovezi care să indice implicarea sa în fapte penale.

„Nu am facilitat nicio contrabandă, niciodată în viața mea. Nu am visat că o să fiu complice la contrabandă cu elicoptere”, a declarat acesta.

Șeful DSU a precizat că își menține disponibilitatea de a coopera cu autoritățile, dar a criticat lipsa unor probe concrete: „Persistența acestor investigații, în absența unor indicii reale, ridică serioase semne de întrebare”.

Totodată, Arafat susține că includerea sa în dosar este „forțată și artificială” și sugerează că ar fi ținta unei campanii de discreditare care îi afectează reputația și credibilitatea profesională.

Contractul și suspiciunile anchetatorilor

Potrivit hotnews.ro, elicopterul ar fi fost achiziționat în 2017, în perioada în care Ministerul Afacerilor Interne era condus de Carmen Dan. Aeronava ar fi costat aproximativ 4 milioane de euro, fără ca TVA-ul să fie achitat.

Pentru ceastă achiziție ar fi existat și semnătura lui Raed Arafat, aspect care urmează să fie clarificat în cadrul anchetei.

Dosarul apare într-un context mai amplu de investigații care vizează Departamentul pentru Situații de Urgență. La finalul lunii martie, procurorii militari au efectuat percheziții la sediul instituției, într-un alt dosar ce ar viza presupuse situații de muncă fictivă în rândul unor medici.

Și atunci, Raed Arafat a respins acuzațiile și a vorbit despre o campanie de denigrare la adresa sa.

Ancheta în cazul elicopterului este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească responsabilitățile fiecărei persoane implicate.