Ieftinire semnificativă a motorinei standard, marți după amiază, la mai multe benzinării din Ploiești

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Vești bune pentru șoferii din Ploiești, marți după amiază. Marile lanțuri de benzinării au operat reduceri semnificative de preț la motorină, potrivit datelor centralizate pe platforma Monitorul Prețurilor.

Motorina standard, 8,33 lei la Petrom

Stațiile Petrom și OMV au redus prețul motorinei standard cu 30 de bani pe litru. Astfel, în Ploiești, litrul de motorină standard a ajuns la aproximativ 8,33 lei la Petrom și 8,42 lei la OMV.

Aceeași reducere a fost aplicată și de MOL, unde prețul a coborât la 8,72 lei/litru. Interesant este că același tarif este practicat și de Lukoil și Rompetrol, o situație mai rar întâlnită pe piața carburanților, unde diferențele între rețele sunt de obicei mai vizibile.

Reduceri și la motorina premium

Scăderile de preț se regăsesc și în cazul motorinei premium. La Petrom, prețul a coborât de la 9,40 lei la 9,10 lei/litru, în timp ce la OMV a ajuns la 9,24 lei/litru.

Și MOL a redus prețul, până la 9,59 lei/litru, iar Lukoil și Rompetrol afișează același tarif: 9,54 lei/litru.

Benzina aproape de scădea sub 8 lei/litru

În ceea ce privește benzina standard, prețul acesteia în lanțul Petrom se apropie să scadă sub 8 lei/litru. Marți după amiază benzina standard se vinde în stațiile Petrom din Ploiești la prețul de 8,07 lei/litru, iar benzinăriile Lukoil, Mol și Rompetrol la 8,18 lei/litru.

