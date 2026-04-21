Criza lovește HORECA: tot mai multe hoteluri și pensiuni din Prahova sunt scoase la vânzare

Piața imobiliară din Prahova a fost invadată în ultima perioadă de anunțuri de vânzare ale unor proprietăți care au fost folosite în domeniul turistic. Afacerile în HORECA nu mai sunt atât de profitabile din cauza unor factori precum criza economică sau reducerea voucherelor de vacanță în sistemul bugetar.

- Publicitate -

Pe platformele online de tranzacții imobiliare se regăsesc anunțuri de vânzare ale unor pensiuni și hoteluri atât din Ploiești, cât și din alte zone din Prahova, inclusiv de pe Valea Prahovei.

De exemplu, un boutique Luxury Retreat cu restaurant, construit în Mehedința, este scos la vânzare cu 3.401.159,84 lei.

- Publicitate -

O clădire din zona centrală a Ploieștiului, în care a funcționat un restaurant cu terasă, construită în 1923 și renovată în 2006, are un preț de 2.524.102,91 lei, negociabil.

Tot în Ploiești, Hotel Clas, clădire P+M în Ploiești, de pe strada Ana Ipătescu, poate fi cumpărat cu 599.000 de euro, adică la un preț de 1175 euro/mp.

Și Hotel Capitol din Vălenii de Munte, Prahova, este de vânzare pentru 550.000 €, respectiv 487 euro/mp.

- Publicitate -

Un alt hotel, Conac Bavaria Bușteni, care are note mari pe Booking, este scos la vânzare pentru suma de 7.648.796,71 lei

O pensiune din Sinaia, cu 53 de camere, este scoasă la licitație de CEC Bank, după ce proprietarul nu și-a mai putut plăti creditul. Prețul de pornire al licitației este de 3,5 milioane de lei, redus cu 50% față de prima tentativă de vânzare. Proprietatea este descrisă astfel: ”Se află pe strada Șoimului, într-o zonă civilizată, cu poluare redusă și acces facil către punctele de interes din Sinaia. Infrastructura este completă, iar vecinătățile sunt reprezentate de proprietăți rezidențiale și unități hoteliere de renume”

Fostul Hotel Belvedere din Nistorești și terenul aferent de 8.137 mp poate fi cumpărat cu 2.100.000 euro, respectiv 1400 euro/mp.

- Publicitate -

Fostul Blue Hotel Boutique & Spa din Bușteni, construit în anul 2022, cu vedere spectaculoasă către Munții Bucegi, Crucea Caraiman și Pârtia Kalinderu este scos acum la vânzare pentru suma de 3.416.462,53 lei, prețul fiind negociabil.

”Proprietatea este ideală pentru activitate turistică (pensiune/hotel boutique), fiind complet pregătită pentru exploatare imediată. Proprietatea a funcționat în regim hotelier pe platforma Booking, astfel că se pot face din nou formalitățile pentru continuarea activității” este mesajul proprietarului.

Nu doar hotelurile și pensiunile sunt disponibile pe piața imobiliară, ci și numeroaase case de vacanță din zone turstice, precum Valea Doftanei, Bușteni sau Cheia, la prețuri cuprinse între câteva zeci de mii și sute de mii de euro, în funcție de suprafață și gradul de confort.

- Publicitate -