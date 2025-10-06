Judo. Echipa CSM-CFR-CSŞ Ploieşti calificată în etapa finală a Campionatului Naţional 

Sala de judo din Ploieşti a găzduit, ieri, etapele a 2-a şi a 3-a ale Campionatului Naţional pe Echipe Mixt – Euroregiuni „U14”. Echipa CSM-CFR-CSŞ Ploieşti s-a calificat în etapa finală a Campionatului Național pe Echipe Mixt „U14”.

- Publicitate -

CSM Ploiești a anunțat că echipa ploieșteană a câştigat toate cele patru meciuri susţinute în cadrul celor două etape, calificându-se pentru etapa finală de la Bucureşti, din 5-7 decembrie 2025. Iată care au fost rezultatele sportivilor ploieşteni:

în etapa a 2-a – 6-2 (60-20) cu AJJ Dâmboviţa şi 5-3 (50-27) cu AJJ Argeş;

în etapa a 3-a – 5-3 (45-35) cu AJJ Argeş şi 6-2 (60-17) cu AJJ Dâmboviţa.

„Echipa noastră a fost formată din următorii sportivi: Claudia Lazăr, Alexandru Marcu, Rafaella Galaţchi, Lucas Chighvaria, Sofia Trandafirescu, Mihai Toader, Mihai Costru, Raluca Bănică şi Matei Laza.

Altfel, prezentă la Campionatele Mondiale de Judo pentru Juniori – „U21”, de la Lima, sportiva de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, Vanessa Tolea (19 ani), a fost învingă în cadrul categoriei „57 kg” de venezueleanca Audreys Pacheco.

Eveniment Campioana la atletism, Mirela Dulgheru, a împlinit 59 de ani Când te gândeşti la sportul prahovean de performanţă, printre numele pe care nu ai cum să le omiţi este şi cel al Mirelei Dulgheru....

- Publicitate -

Mâine, celălalt reprezentant al clubului nostru la competiţia din Peru, Alexandru Petre, îl va întâlni în cadrul categoriei „-100 kg” pe canadianul Yehor Paladii”, a precizat CSM Ploiești.