sursa foto -Școala Gimnazială „George Enescu”, Sinaia

Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă”, pentru copii de 6 și 7 ani, la Bazinul Olimpic Otopeni. La competiție a participat și sinăianca Eva Maria Roncu, micuța, care abia a intrat în clasa pregătitoare, fiind antrenată în piscina Școlii Gimnaziale „George Enescu” din oraș.

Din 15 ianuarie 2024, sute de elevi învață în școala de stat ce, cu ușurință, își merită denumirea de școală europeană. Sălile de clasă sunt personalizate și viu colorate, toate dotate cu echipamente hi-tech, în întreaga clădire nu vezi un calorifer, întrucât sistemul de încălzire este prin pardoseală, persoanele cu dizabilități pot ajunge la etaj cu ascensorul ce este acționat printr-un buton de comandă, iar în programă, orele de sport înseamnă și cursuri de aqua gym în piscina școlii.

Valoarea investiției pentru obiectivul„ Modernizare Școala Gimnazială George Enescu” a fost  de 18.402.074,72 de lei fără TVA. Autoritățile locale au primit finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2020/C15, Componenta 15 – educație.

Citește și: Cum arată școala din Prahova, care are piscină, lift și încălzire în pardoseală. Peste 400 de copii reîncep aici cursurile, din 15 ianuarie (FOTO)

Dascălii unității de învățământ culeag deja „roadele” unei astfel de investiții.

La „Cupa de Toamnă” organizată în Bazinul Olimpic Otopeni, Eva Maria Roncu a fost copilul  pregătit în piscina Școlii Gimnaziale „George Enescu” din Sinaia de către  profesorul Marin Grațiela. Eva a concurat alături de alți 120 de sportivi din 22 de cluburi din țară, participând la două probe: 50 m picioare craul și 50 m spate.

„Cu emoții mari ,dar cu mult curaj ,Eva a reușit să termine cursele în top 20. Felicitări, Eva! Competiția creează campionii !”, a transmis conducerea instituției de învățământ.

