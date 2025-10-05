Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă”, pentru copii de 6 și 7 ani, la Bazinul Olimpic Otopeni. La competiție a participat și sinăianca Eva Maria Roncu, micuța, care abia a intrat în clasa pregătitoare, fiind antrenată în piscina Școlii Gimnaziale „George Enescu” din oraș.

Din 15 ianuarie 2024, sute de elevi învață în școala de stat ce, cu ușurință, își merită denumirea de școală europeană. Sălile de clasă sunt personalizate și viu colorate, toate dotate cu echipamente hi-tech, în întreaga clădire nu vezi un calorifer, întrucât sistemul de încălzire este prin pardoseală, persoanele cu dizabilități pot ajunge la etaj cu ascensorul ce este acționat printr-un buton de comandă, iar în programă, orele de sport înseamnă și cursuri de aqua gym în piscina școlii.

Valoarea investiției pentru obiectivul„ Modernizare Școala Gimnazială George Enescu” a fost de 18.402.074,72 de lei fără TVA. Autoritățile locale au primit finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2020/C15, Componenta 15 – educație.

Dascălii unității de învățământ culeag deja „roadele” unei astfel de investiții.

La „Cupa de Toamnă” organizată în Bazinul Olimpic Otopeni, Eva Maria Roncu a fost copilul pregătit în piscina Școlii Gimnaziale „George Enescu” din Sinaia de către profesorul Marin Grațiela. Eva a concurat alături de alți 120 de sportivi din 22 de cluburi din țară, participând la două probe: 50 m picioare craul și 50 m spate.

„Cu emoții mari ,dar cu mult curaj ,Eva a reușit să termine cursele în top 20. Felicitări, Eva! Competiția creează campionii !”, a transmis conducerea instituției de învățământ.