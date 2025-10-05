CSM Ploiești: Trei medalii la Cupa României de Submission

Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit, ieri, să obţină trei medalii la Cupa României de Submission. Competiţia a fost găzduită de Sala „Apollo” din Bucureşti.

Prezenţi, sâmbătă, la Cupa României de Submission, sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit să obţină trei medalii.

Luptătorii pregătiți de Horia Rădulescu au obținut, în cadrul competiției, două de argint şi una de bronz.

Locul 2

Richard Oghinciuc – categoria 14-16 ani, 85 kg

Iliuţă Nicuşor – categoria +18 ani, 75 kg

Locul 3