CSM Ploiești: Trei medalii la Cupa României de Submission

Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit, ieri, să obţină trei medalii la Cupa României de Submission. Competiţia a fost găzduită de Sala „Apollo” din Bucureşti.
Prezenţi, sâmbătă, la Cupa României de Submission, sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit să obţină trei medalii.
Luptătorii pregătiți de Horia Rădulescu au obținut, în cadrul competiției, două de argint şi una de bronz.
Locul 2
- Richard Oghinciuc – categoria 14-16 ani, 85 kg
- Iliuţă Nicuşor – categoria +18 ani, 75 kg
Locul 3
- Robin Mihai – categoria 14-16 ani, 55 kg.