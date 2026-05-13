Concert Metallica la București: program, reguli de acces și informații utile pentru fani

Metallica va concerta astăzi, 13 mai 2026, pe Arena Națională din București, în cadrul turneului M72 World Tour. Concertul din Capitală este al doilea din etapa europeană a turneului, după show-ul susținut la Atena.

În deschiderea concertului vor cânta trupele Knocked Loose, din Statele Unite, și Gojira, din Franța. Accesul publicului se va face începând cu ora 16:00, iar Metallica este așteptată să urce pe scenă în jurul orei 20:30.

Programul concertului

Potrivit programului anunțat de organizatori, accesul pe stadion începe în jurul orei 16:00. Prima trupă care va urca pe scenă este Knocked Loose, în jurul orei 18:00, urmată de Gojira, de la aproximativ 19:00. Concertul Metallica este programat să înceapă în jurul orei 20:30.

Concert sold-out. Atenție la biletele cumpărate din surse neoficiale

Concertul Metallica de la București este sold-out. Pe site-urile autorizate pentru vânzarea biletelor — metallica.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iabilet.ro — nu mai sunt disponibile bilete. Organizatorii avertizează că accesul nu va fi permis cu bilete cumpărate din surse neoficiale.

Spectatorii trebuie să păstreze biletul pe toată durata concertului și să aibă asupra lor un act de identitate valid. Biletul este valabil pentru o singură intrare, nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și nu poate fi transferat sau revândut.

Cum se ajunge la Arena Națională

Arena Națională este situată pe Bulevardul Basarabia nr. 37–39. Organizatorii recomandă folosirea transportului public, deoarece nu vor exista locuri de parcare amenajate pentru spectatori, iar parcarea stadionului va fi închisă.

Spectatorii pot ajunge la stadion cu liniile STB 640, 85, 90, 143 și 104, în funcție de zona de acces indicată pe bilet. Cei care vin cu metroul pot coborî la stația Piața Muncii, aflată la aproximativ 15–20 de minute de mers pe jos de Arena Națională.

Restricții de circulație

În ziua concertului vor fi impuse restricții de circulație în zona stadionului. Bulevardul Pierre de Coubertin va fi restricționat începând cu ora 08:00, între Strada Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion. De la ora 14:00, restricțiile vor viza progresiv Bulevardul Basarabia, Strada Maior Coravu și Strada Tony Bulandra.

Pe unde se face accesul

Accesul pe stadion se va face prin trei zone: Bulevardul Basarabia, Strada Maior Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin. Spectatorii sunt sfătuiți să verifice zona de acces înscrisă pe bilet și să folosească intrarea corespunzătoare pentru a evita aglomerația.

Pentru biletele Standing, accesul pe gazon se face prin patru căi distincte, marcate pe culori: Yellow, Pink, Green și Blue. După intrarea pe stadion, spectatorii cu bilet Standing pot circula pe gazon indiferent de culoarea zonei de acces.

Ce obiecte nu sunt permise

La concert nu este permis accesul cu băuturi sau produse alimentare din afara stadionului, obiecte din sticlă, doze de aluminiu, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, umbrele, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, camere video, GoPro, biciclete, motociclete, trotinete sau skateboarduri.

Este permis accesul cu un bidon reutilizabil gol, din plastic, de maximum 750 ml, aparate foto compacte, brichete, țigări electronice, medicamente însoțite de document medical, insulină sau spray inhalator pentru astm.

Ce se întâmplă dacă plouă

Umbrelele nu sunt permise pe stadion. În caz de ploaie, spectatorii pot folosi doar pelerine. Organizatorii au transmis că acoperișul stadionului va fi deschis pe toată durata concertului și va rămâne deschis indiferent de condițiile meteo.

Copiii pot participa la concert, însă trebuie să aibă bilet la preț întreg. Minorii sub 16 ani pot intra doar însoțiți de un adult cu bilet, iar un adult poate însoți maximum patru minori. Accesul copiilor sub 12 ani nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic, iar organizatorii recomandă folosirea căștilor de protecție auditivă.

Ce piese ar putea cânta Metallica

Din setlist nu ar urma să lipsească piese cunoscute precum „The Unforgiven”, „Fade to Black”, „Nothing Else Matters”, „Master of Puppets” și „Enter Sandman”. La concertul din Atena, Metallica a inclus și o interpretare a „Dansului lui Zorba”, iar Euronews notează că există așteptări ca la București trupa să includă o melodie din patrimoniul românesc.

Cum va arăta scena

Metallica va concerta la București pe o scenă circulară, amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională.

Organizatorii promit o producţie spectaculoasă, cu efecte pirotehnice și luminoase deosebite.