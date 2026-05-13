Când începe licitația pentru redeschiderea pasajelor pietonale din Bariera București și cât ar dura lucrările

Sunt închise de peste 20 de ani. În tot acest timp, mii de ploieșteni au traversat zilnic una dintre cele mai aglomerate ieșiri din oraș pe două treceri de pietoni care continuă să genereze o aglomerație infernală. Pasajele pietonale din cartierul Bariera București au devenit, între timp, un simbol al promisiunilor neonorate și al administrațiilor care au venit și au plecat fără să rezolve problema. Acum, actualul primar spune că lucrurile se vor mișca. Ploieștenii au mai auzit asta.

Ieșirea din Ploiești spre București e un coridor aglomerat în orice zi lucrătoare. Dimineața, miile de navetiști care iau zilnic drumul spre Capitală se scurg prin același punct îngust. Seara, același flux, în sens invers. Traficul e intens, iar infrastructura rutieră și pietonală este departe de realitate.

În lipsa pasajelor pietonale, închise de peste două decenii, fără ca cineva să fi găsit soluția sau voința politică să le redeschidă, trecerile de pietoni au preluat o sarcină pentru care nu au fost gândite. Iar prețul acestui compromis l-au plătit, de-a lungul anilor, oamenii implicați în accidente rutiere grave. La orele de vârf, traversarea Bulevardului București devine un adevărat act de curaj.

Subiect de campanie, nu de mandat

Puține subiecte au apărut mai constant în campaniile electorale din Ploiești în ultimii 20 de ani ca pasajele din Bariera București. Edilii s-au tot schimbat, promisiunile s-au repetat, pasajele au rămas închise.

Tocmai din acest motiv orice nouă declarație pe acest subiect e primită cu scepticism de o bună parte dintre locuitorii cartierului și ai orașului. Nu pentru că oamenii nu și-ar dori redeschiderea, dimpotrivă, ci pentru că memoria colectivă e mai lungă decât un mandat de primar.

Ce spune actualul primar

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, a anunțat că de această dată lucrurile vor avansa concret. „O să dăm drumul la licitație pentru execuția celor două pasaje. Finanțarea este multianuală, iar prevederea din buget este de 2 milioane lei, însă suma va fi suplimentată” , a declarat edilul pentru Observatorul Prahovean.

Polițeanu a explicat și sursa banilor: o parte vor proveni din creditul accesat anul trecut, după ce strada Bobâlna a fost executată de către Distrigaz. Din aceeași sumă, o parte merge spre reabilitarea totală a străzii Pompelor, astfel încât bugetul alocat reparațiilor de străzi să fie reîntregit, iar cealaltă parte va fi direcționată spre pasajele din Bariera București.

Cât despre calendarul concret, primarul a precizat: „Licitația pentru execuția pasajelor va începe după actualizarea devizului cu noul TVA, în Consiliul Local. Proiectul tehnic există”. Polițeanu a estimat că licitația va fi demarată în maximum două luni, iar lucrările efective se vor întinde pe aproximativ un an și jumătate.

Un element care dă, cel puțin teoretic, mai multă greutate acestui anunț: luni, 11 mai, Consiliul Local Ploiești a aprobat bugetul local al orașului, după o ședință suspendată aproape trei ore, ceea ce înseamnă că finanțarea are acum un cadru formal în care poate fi operaționalizată.

Dacă licitația va fi lansată în termenul anunțat, dacă lucrările vor începe și dacă cele 18 luni estimate se vor respecta, ploieștenii din cartier ar putea traversa din nou în siguranță, iar ambuteiajele de la ieșirea din oraș vor fi istorie. Poate chiar înainte ca pasajele pietonale din Bariera București să apară în următoarea campanie electorală.