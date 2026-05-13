Prahova se golește. Numărul nașterilor scade dramatic de la lună la lună, iar cel al deceselor crește vertiginos

Prahovenii nu mai fac copii ca altădată. Iar numărul deceselor crește dramatic în ultima vreme. O arată datele publicate marți, 12 mai, de Institutul Național de Statistică.

Potrivit acestora, din ianuarie 2025 și până în martie 2026, județul Prahova a înregistrat un deficit natural de peste 7.000 de persoane. Asta ar însemna câteva sate întregi, dacă nu chiar orașe, șterse de pe harta vie a județului. Imaginați-vă că o populație ca a orașelor Plopeni sau Slănic ar dispărea în decurs de 15 luni. Trist, dar adevărat.

Ce arată cifrele la nivelul județului Prahova

De-a lungul anului 2025 s-au născut 4.322 de copii. În același interval, au murit 9.602 de oameni. Asta înseamnă că județul nostru a pierdut, în doar 12 luni, o populație echivalentă cu un oraș de mărime mică.

Iar 2026 a început și mai dur: în primele trei luni ale acestui an, Prahova a înregistrat cel mai mare deficit din întreaga perioadă analizată. Ianuarie 2026 a adus 994 de decese și doar 348 de nașteri, ceea ce înseamnă un minus de 646 de vieți într-o singură lună. Este cel mai negru bilanț demografic din toată perioada.

Luna martie din 2026 aduce un semnal ușor pozitiv la capitolul nașteri, în comparație cu cele înregistrate în 2025. Dacă anul trecut au venit pe lume 301 copii în prima lună de primăvară, anul acesta numărul lor a crescut la 330. Rămâne de văzut dacă este o inversare de tendință sau o fluctuație sezonieră.

Prahova pierde lunar aproximativ 500 de persoane

Luând în calcul cele 15 luni pentru care au fost publicate datele INS, sporul natural negativ al județului Prahova este de 7.076 de persoane — adică, în medie, 472 de suflete pe lună care nu mai există pe harta vie a județului.

La nivel național, situația nu este una nouă. România înregistrează un spor natural negativ în fiecare an, începând cu 1992. Cifrele din martie confirmă că tendința nu s-a inversat și nu există semne că s-ar putea întâmpla asta.

Peste 70% dintre toate decesele au fost în rândul persoanelor de peste 70 de ani – peste 42,5% persoane de peste 80 de ani, iar 28,5% persoane cu vârsta între 70 și 79 de ani. Aceste cifre reflectă atât îmbătrânirea populației, cât și speranța de viață mai scăzută față de media europeană.