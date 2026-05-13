Termo a încheiat oficial sezonul de încălzire la Ploiești

Operatorul de termoficare din Ploiești anunţă încheierea sezonului de încălzire 2025 – 2026, începând cu data de 12 mai.

Decizia a fost luată ca urmare a temperaturilor ridicate, înregistrate în ultimele zile, dar și având în vedere prognoza meteo pentru următoarea perioadă. Potrivit Termo Ploiești, au fost astfel îndeplinite condițiile necesare pentru oprirea furnizării căldurii în sistem centralizat.

Practic toate caloriferele rămân reci. Și vor sta așa până la toamnă. De altfel sezonul de încălzire s-a încheiat la Ploiești încă din 16 aprilie. De atunci, au primit căldură doar unitățile publice, precum școli sau spitale. Dar s-a dat căldură și la cerere, la unele asociații de proprietari.

Începând cu 12 mai însă, toate echipamentele de producție ale Termo au trecut la schema de vară. Astfel că instalațiile rămân setate să producă doar apă caldă, pentru toți clienții din Municipiul Ploiești.

Spre deosebire de anii trecuți, în acest sezon, numărul avariilor din sistemul centralizat de încălzire a scăzut considerabil.

În perioada de extrasez, Termo Ploiești anunță că va derula lucrări de întreținere, reparații și modernizare pentru echipamentele de producție, transport și distribuție. Toate acestea „în vederea creșterii randamentului și a eficienței energetice a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Ploiești”, se arată într-un comunicat de presă.