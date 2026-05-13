Festivaluri, concerte și premii pentru elevi în Ploiești. Lista evenimentelor finanțate în 2026

Ploieștiul va avea în 2026 un calendar plin de festivaluri, concerte, competiții sportive și proiecte educaționale. Pe lista de evenimente programate în 2026 figurează Art Town Festival, festivalul interetnic, precum și concertele organizate în perioada 1 – 31 decembrie. Din bugetul local va fi asigurată finanțare și pentru premierea olimpicilor și a elevilor care vor obține media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională.
După organizarea, în luna martie, a Festivalului Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”, seria evenimentelor culturale va continua la Ploiești.
În lunile mai și noiembrie vor avea loc Saloanele de Primăvară și de Toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici.
Programul evenimentelor organizate la Ploiești în 2026
- Premierea elevilor cu media 10 la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională – 10.000 lei – iulie
- Art Town Festival – festival de pictură murală în Ploiești – 100.000 lei – august
- Echo Change – 20.000 lei – septembrie
- Festivalul Interetnic din România – 50.000 lei – septembrie
- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – premierea centenarilor – 20.000 lei – 1 octombrie și pe parcursul anului
- Ziua Educației – premierea elevilor cu performanțe deosebite la olimpiadele și concursurile organizate sub egida Ministerului Educației, precum și premiile „Elevul Anului” și „Profesorul Anului” – 100.000 lei – 5 octombrie
- Sărbători de iarnă 2026 – 50.000 lei – 1–31 decembrie – concerte organizate în perioada 1–31 decembrie și de Revelion, amenajarea scenei, cadouri pentru colindători și case de copii, parc de distracții pentru copii, „Căsuța lui Moș Crăciun” și alte activități
- Parteneriate cu unități de învățământ – 50.000 lei – pe parcursul anului
- Forumul dezvoltării locale – 1.000 lei – pe parcursul anului
- Republika pe Bulevard – 500.000 lei
- Activități pe perioada sezonului cald – spectacole organizate în diferite cartiere – 250.000 lei – mai-septembrie
- Jocurile Naționale Special Olympics – 50.000 lei – august
- Activități educativ-culturale – evenimente sportive, gale de premiere, prestații artistice, materiale de promovare, servicii de traducere și cazare – 383.078 lei – pe parcursul anului
- FIRST Tech Challenge Michiana, South Bend, Indiana, SUA – 120.000 lei – iunie – achiziția biletelor de avion pentru echipa de robotică RO2D2 a Colegiului „Mihai Viteazul” Ploiești
- Campionatul mondial de robotică FIRST Tech Challenge, Houston, SUA – 111.000 lei – mai-iunie – achiziția biletelor de avion pentru echipa Info(1) a Colegiului Național „I.L. Caragiale”
- Concursul internațional de robotică Western Edge Premier Event, Los Angeles, SUA – 50.000 lei – mai
- Campionat internațional de gimnastică – 200.000 lei – iunie-septembrie