Festivaluri, concerte și premii pentru elevi în Ploiești. Lista evenimentelor finanțate în 2026

Ploieștiul va avea în 2026 un calendar plin de festivaluri, concerte, competiții sportive și proiecte educaționale. Pe lista de evenimente programate în 2026 figurează Art Town Festival, festivalul interetnic, precum și concertele organizate în perioada 1 – 31 decembrie. Din bugetul local va fi asigurată finanțare și pentru premierea olimpicilor și a elevilor care vor obține media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională.

După organizarea, în luna martie, a Festivalului Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”, seria evenimentelor culturale va continua la Ploiești.

În lunile mai și noiembrie vor avea loc Saloanele de Primăvară și de Toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici.

Programul evenimentelor organizate la Ploiești în 2026

Premierea elevilor cu media 10 la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Națională – 10.000 lei – iulie

Art Town Festival – festival de pictură murală în Ploiești – 100.000 lei – august

Echo Change – 20.000 lei – septembrie

Festivalul Interetnic din România – 50.000 lei – septembrie

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – premierea centenarilor – 20.000 lei – 1 octombrie și pe parcursul anului

Ziua Educației – premierea elevilor cu performanțe deosebite la olimpiadele și concursurile organizate sub egida Ministerului Educației, precum și premiile „Elevul Anului” și „Profesorul Anului” – 100.000 lei – 5 octombrie

Sărbători de iarnă 2026 – 50.000 lei – 1–31 decembrie – concerte organizate în perioada 1–31 decembrie și de Revelion, amenajarea scenei, cadouri pentru colindători și case de copii, parc de distracții pentru copii, „Căsuța lui Moș Crăciun” și alte activități

Parteneriate cu unități de învățământ – 50.000 lei – pe parcursul anului

Forumul dezvoltării locale – 1.000 lei – pe parcursul anului

Republika pe Bulevard – 500.000 lei

Activități pe perioada sezonului cald – spectacole organizate în diferite cartiere – 250.000 lei – mai-septembrie

Jocurile Naționale Special Olympics – 50.000 lei – august

Activități educativ-culturale – evenimente sportive, gale de premiere, prestații artistice, materiale de promovare, servicii de traducere și cazare – 383.078 lei – pe parcursul anului

FIRST Tech Challenge Michiana, South Bend, Indiana, SUA – 120.000 lei – iunie – achiziția biletelor de avion pentru echipa de robotică RO2D2 a Colegiului „Mihai Viteazul” Ploiești

Campionatul mondial de robotică FIRST Tech Challenge, Houston, SUA – 111.000 lei – mai-iunie – achiziția biletelor de avion pentru echipa Info(1) a Colegiului Național „I.L. Caragiale”