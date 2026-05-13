Evaziune fiscală și înșelăciune cu file CEC: percheziții la firme din Ploiești și Câmpina. Prejudiciu de 126.000 de lei

Polițiștii economici prahoveni au descins miercuri dimineață, 13 mai 2026, la mai multe sedii de firme și domicilii particulare din Prahova, în cadrul a două dosare penale distincte – unul privind evaziunea fiscală, celălalt o schemă de înșelăciune prin cecuri fără acoperire.

Cinci mandate de percheziție domiciliară sunt puse în executare în această dimineață, 13 mai 2026, de către ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Evaziune fiscală la Ploiești

Trei dintre mandate vizează sediul social și punctul de lucru ale unei societăți comerciale din municipiul Ploiești, precum și domiciliul administratorului acesteia. Cercetările privesc infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 6¹ din Legea nr. 241/2005, faptele fiind presupus comise între martie 2024 și februarie 2025.

File CEC fără bani în cont, la Câmpina și Albești-Paleologu

Celelalte două mandate au fost executate la sediile unor societăți comerciale din municipiul Câmpina și comuna Albești-Paleologu, precum și la domiciliul administratorului de fapt al acestora. Potrivit anchetatorilor, între aprilie 2023 și februarie 2024, persoana vizată ar fi controlat în realitate cele două firme (administrate formal de alte persoane) și ar fi achiziționat bunuri și mărfuri pentru care a emis file CEC fără disponibil în cont. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 126.000 de lei.

În urma acțiunii, două persoane vor fi conduse la sediul IPJ Prahova pentru audieri. La activități participă și polițiști din structurile de ordine publică și criminalistică. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.