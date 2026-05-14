Metallica a cântat o piesă românească pe Arena Națională [VIDEO]

Moment surpriză la concertul Metallica de pe Arena Națională din București. Robert Trujillo, basistul legendarei trupe, a interpretat în limba română piesa „Cine ești tu oare”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale formației Compact.

Momentul a avut loc în fața a aproximativ 60.000 de oameni și a fost aplaudat de public. Piesa „Cine ești tu oare” face parte din albumul „Mă voi întoarce”, lansat de Compact în 1994. Muzica și versurile sunt semnate de Leo Iorga și Adrian Ordean, nucleul creativ al trupei în acea perioadă.

Concertul Metallica de la București a avut loc în cadrul turneului M72 World Tour.