ACS Arhivarul și-a păstrat titlul de campioană a județului Prahova

​ACS Arhivarul confirmă statutul de forță dominantă în minifotbalul regional, reușind să câștige aseară, pentru al doilea an consecutiv, titlul de campioană a județului Prahova. Performanța consolidează un proiect sportiv de succes, clădit pe profesionalism și continuitate.

​După un an anterior remarcabil, în care echipa (condusă magistral din teren de fostul internațional Valentin Lazăr) a obținut locul 4 la turneul național și a atins sferturile de finală în prestigioasa competiție SOCCA Champions League, noul trofeu județean vine ca o validare a muncii depuse de întreg staff-ul și jucătorii clubului.

​Dincolo de succesul colectiv, ACS Arhivarul a dominat și la capitolul distincțiilor individuale în cadrul festivității de premiere de aseară:

​Golgheterul Campionatului: David Brăila

​Cel mai bun antrenor: Robert Mălescu

Cel mai bun manager:

Radu Simionescu

​​„Acest trofeu nu este doar o victorie de moment, ci confirmarea unui sistem de lucru profesionist. Sunt mândru de băieți și de dedicarea lor. Am demonstrat că succesul de anul trecut nu a fost o întâmplare, iar ambițiile noastre pentru viitor rămân la fel de înalte”, a declarat Radu Simionescu, fondatorul ACS Arhivarul.



​Echipa nu are timp de răgaz. În perioada imediat următoare, ACS Arhivarul își va concentra forțele pe câștigarea Cupei Prahovei, vizând realizarea „eventului” în plan local.

​Marea provocare va avea loc însă la începutul lunii iulie, când campioana Prahovei va participa la Campionatul Național de Minifotbal. Acolo, cele mai bune 48 de echipe din România se vor lupta pentru titlul suprem, iar ACS Arhivarul pleacă cu obiectivul clar de a depăși performanța de anul trecut și de a aduce laurii naționali în Prahova.