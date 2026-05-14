Accident în Capitală, provocat de fostul ministru al Sănătății. Alexandru Rafila: „Am plecat de pe loc și am lovit mașina din față”

Un accident rutier cu patru mașini implicate și o victimă transportată la spital s-a petrecut miercuri seară, 13 mai 2026, în București. La volanul mașinii care a provocat accidentul se afla Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății.

Miercuri, 13 mai, în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a Capitalei a fost alertată printr-un apel la 112: la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului, patru autovehicule erau implicate într-un accident în lanț. Printre șoferi se număra și Alexandru Rafila, în vârstă de 65 de ani, fostul titular al portofoliului Sănătății.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor cercetări, mașina condusă de Rafila a lovit în spate un autoturism aparținând unui bărbat de 76 de ani, care circula în aceeași direcție. Forța impactului a proiectat vehiculul lovit în alte două mașini aflate în trafic, transformând un incident minor, cel puțin ca viteză, într-un accident cu patru mașini avariate.

O persoană a fost transportată la spital pentru investigații medicale, deși, la fața locului, nu prezenta semne vizibile de vătămare.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest. Rezultatele: 0,00.

Reacția fostului ministru

Alexandru Rafila a oferit imediat o explicație. „Am plecat de pe loc, la câțiva metri după staționare, și am lovit mașina din față. A fost la viteză de 10 km/h. Persoana care era acolo aparent nu avea nimic, dar a solicitat să meargă până la spital pentru evaluare„, a declarat fostul ministru, citat de Adevărul.

Zece kilometri pe oră a fost viteza suficientă, pentru un carambol cu patru mașini implicate.

Cercetările continuă

Brigada Rutieră a anunțat că ancheta este în curs, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte ale accidentului.