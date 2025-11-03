Scandal la bloc, în Ploiești. Noi reguli pentru calculul căldurii

Subiectul controversat legat de contorizarea individuală a consumului la căldură continuă la blocurile din Ploiești. Părerile sunt împărțite când vine vorba de montarea de repartitoare. ANRE a lansat în dezbatere publică un nou proiect de ordin privind repartizarea consumurilor de energie termică.

Subiectul legat de montarea de repartitoare este extrem de controversat. Legea prevede obligativitatea privind contorizarea individuală a consumului de căldură, însă termenul limită pentru montarea repartitoarelor a fost de mai multe ori amânat.

Ultimul termen ar fi 31 decembrie 2025, însă mulți dintre ploieșteni speră că se va amâna din nou.

Legislația prevede însă că, potrivit ANRE, nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Problema este că locatarii, în cele mai multe cazuri sunt nemulțumiți de modul de calcul a căldurii, iar unii au ajuns la concluzia că mult mai avantajoasă este plata agentului termic în sistem paușal.

Dilemă la bloc. Cu sau fără repartitoare?

„Cei care au repartitoare, dar și cei care au centrale termice sunt nemulțumiți de faptul că, suplimentar, plătesc pentru procentele aferente părților comune, procente care sunt foarte mari.

O a doua situație se regăsește în blocurile unde nu sunt montate repartitoare. Aici există persoane, în special pensionari sau persoane cu venituri sub 2000 de lei, care și-ar dori repartitoare de costuri

. Pentru montarea lor ar putea beneficia de o subvenție de 750 de lei. Restul locatarilor nu-și doresc însă. Situația este tensionată, atâta timp cât nu există o reglementare clară pe această temă”, a povestit Aurel Răileanu, administrator de bloc.

Cert este că, fără sau cu repartitoare, modul de calcul a căldurii la bloc a reprezentat un subiect fierbinte pentru locatari.

Proiect pentru modul de calcul al căldurii

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin privind aprobarea unui nou regulament privind repartizarea consumurilor de energie termică.

Proiectul vizează situațiile în care repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul distribuției agentului termic pe orizontală şi folosirii contoarelor individuale de energie termică.

„Cantitatea totală de energie termică pentru încălzire repartizată fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință dintr-o unitate de calcul se calculează ca sumă între consumul individual și cota-parte din consumul comun”, se precizează în proiect. (Detalii AICI).

Potrivit aceluiași proiect, „cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire se repartizează proporțional cu cota indiviză, conform prevederilor Art. 15. – , şi se achită de către toți proprietarii/utilizatorii de apartamente/spaţii cu altă destinație decât cea de locuință din unitatea de calcul, indiferent dacă respectivele apartamente/spații cu altă destinație decât cea de locuință sunt sau nu conectate la SACET sau la sursă locală”.