Cât va costa căldura din noiembrie la Ploiești. Scade TVA-ul la 11%

Prima factură la căldura livrată în sistem centralizat la Ploiești, în luna octombrie, va fi afișată la avizierul blocurilor după 15 noiembrie. Vestea bună este că, de la 1 noiembrie, TVA-ul la agentul termic scade de la 21% la 11%.

La Ploiești, populația va plăti pentru căldură același tarif ca iarna trecută, respectiv 350 lei/Gcal. Singura diferență o reprezintă TVA-ului.

În octombrie, TVA-ul pentru căldură a crescut la 21%, ceea ce se va reflecta în prețul final plătit pentru agentul termic.

De la 1 noiembrie, în schimb, pentru sezonul rece 2025 – 2026, TVA-ul scade de la 21 la 11%.

Cât ne va costa căldura furnizată în octombrie

Facturile finale depind de câteva componente importante, pe lângă consumul de agent termic. Una dintre ele o reprezintă numărul de zile facturate. La Ploiești, furnizarea de agent termic a început pe 3 octombrie 2025 (Detalii AICI).

O a doua componentă este TVA-ul care a crescut în octombrie, la nivel național, la 21%. (Detalii AICI)

Astfel, TVA-ul la agentul termic a fost, în luna octombrie, de 21%, în timp ce de la 1 noiembrie TVA-ul scade la 11%.

Cât va costa factura la căldură în noiembrie

Practic, pentru căldura din luna noiembrie, care va fi afișată după 15 decembrie, ar trebui să plătim mai puțin față de luna octombrie. Asta în condițiile în care TVA-ul scade de la 21% la 11%.

Astfel, la un apartament cu două camere, pentru un consum mediu, de o gigacalorie, factura la căldură ar urma să fie sub 400 de lei cu TVA inclus.

La un apartament cu trei camere, față de luna octombrie, la un consum mediu de 1,5 Gcal/lună, factura ar trebui să scadă de la 630 la 580 lei.

Comparativ cu anul trecut, însă, când TVA-ul în sezonul rece a fost de 5%, facturile vor fi mai mari, având în vedere creșterea TVA-ului.