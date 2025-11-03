Amendă de 1.500 lei pentru abandonarea gunoiului pe stradă la Ploiești

Mai mulți ploieșteni au fost amendați de polițiștii locali, în perioada 27 – 31 octombrie, pentru abandonarea deșeurilor pe stradă. Cei depistați au fost sancționați cu 1.500 de lei fiecare. Inclusiv șoferii au fost sancționați după ce și-au lăsat mașinile pe spațiul verde.

Polițiștii locali au derulat o amplă campanie de prindere a celor care abandonează deșeurile pe domeniul public. În perioada 27 – 31 octombrie, au fost date 11 amenzi, în valoare totală de 15.000 de lei.

„În perioada 27 – 31 octombrie 2025, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au desfășurat acțiuni de verificare pentru prevenirea și sancționarea faptelor care afectează curățenia în municipiul Ploiești.

Activitățile de control au vizat identificarea persoanelor fizice și juridice care abandonează deșeurile de orice natură pe domeniul public, lipsa contractelor pentru serviciile de salubritate, nerespectarea graficele de colectare a deșeurilor menajere de către operatorul autorizat, precum și staționarea autovehiculele pe zone verzi sau a celor care au inspecția tehnică periodică expirată și sunt abandonate pe spațiile publice”, a precizat Poliția Locală Ploiești.

11 amenzi, în valoare de 15.000 de lei

În perioada menționată, polițiștii locali au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 15.000 lei.

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public, pe strada Găgeni, Piața 1 Decembrie 1918 și strada Bahluiului, cu amenzi în valoare totală de 5.500 lei;

Nerespectarea graficului de ridicare a deșeurilor menajere de către operatorul de salubritate, faptă constatată pe strada Soldat Erou Moldoveanu Marian, sancționată cu amendă în valoare de 2.500 lei;

Abandonarea/depozitarea deșeurilor din construcții pe domeniul public, pe străzile Spătari, Panduri și Gheorghe Doja, sancționată cu 3 amenzi în valoare totală de 5.000 lei;

Staționarea autovehiculelor pe zone verzi, pe străzile Rapsodiei, Andrei Mureșanu și Gheorghe Grigore Cantacuzino, fiind aplicate 4 amenzi în valoare de 500 lei fiecare, conform H.C.L. nr. 228/2006.

Unde poți semnala depozitarea ilegală a gunoaielor

„Poliția Locală Ploiești va continua verificările și acțiunile preventive, în vederea menținerii unui mediu curat și civilizat, prin respectarea prevederilor legale referitoare la salubritate.

Sesizările privind încălcarea normelor de gospodărire pot fi transmise la Dispeceratul instituției, la telefon 0244 954 și pe adresa de e-mail [email protected]”, a precizat Poliția Locală Ploiești.

În plus, ploieștenii pot semnala depozitarea ilegală a deșeurilor la Dispeceratul Primăriei: 0244 – 984.