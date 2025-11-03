Trafic restricționat în zona stadionului Ilie Oană din Ploiești

Traficul rutier va fi restricționat pe mai multe străzi, luni, în zona Stadionului Ilie Oană din Ploiești. Măsura a fost dispusă ca urmare a faptului că, începând cu ora 20.30, se va disputa meciul FC Petrolul Ploiești – FC Botoșani.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea Asociației Clubul Sportiv Petrolul 52 privind restricționarea traficului rutier și pietonal, luni, 3 noiembrie 2025, pe mai multe străzi în zona stadionului Ilie Oană.

Astfel, traficul rutier va fi restricționat, luni, în intervalul orar 17:30 – 22:30, pe străzile Stadionului, Alexandru Vlahuță și Mihai Bravu.

Măsura a fost dispusă pentru desfășurarea în condițiile impuse de Federația Română de Fotbal și Inspectoratul de Jandarmi Prahova.

Reamintim faptul că, luni, 3 noiembrie, de la ora 20.30, este programat meciul FC Petrolul Ploiești – FC Botoșani.