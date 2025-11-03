Doi români afectați de prăbușirea Torre dei Conti din Roma

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, pe pagina de Facebook, faptul că doi români au fost afectați de prăbușirea parțială a Torre dei Conti, un turn medieval din centrul Romei, la care se lucra pentru consolidare.

„Autoritățile italiene prezente la fața locului au informat că un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol.

Un al doilea cetățean român a fost afectat de prăbușirea parțială a clădirii în care lucra. Acesta este conștient și comunică cu autoritățile italiene, care fac eforturi pentru a-l extrage din zona afectată, operațiunea fiind în curs de desfășurare”, a anunțat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin intermediul Consulatului General al României la Roma (CG Roma) s-a autosesizat în urma prăbușirii parțiale, la data de 3 noiembrie 2025, a unei clădiri aflate în curs de reabilitare, situată în centrul orașului Roma, Republica Italiană.

Conducerea ministerului este în contact permanent cu echipa consulară și Ambasada României la Roma.

Reprezentanții CG Roma și Atașatul de Interne MAI au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate, precum și circumstanțele producerii incidentului.

MAE a mai precizat că că un consul din cadrul CG Roma se află la locul incidentului, asigurând comunicarea cu autoritățile italiene și fiind pregătit să acorde asistență consulară, iar un alt consul din cadrul oficiului consular român s-a deplasat la unitatea medicală unde a fost transportată cea de-a doua persoană de cetățenie română.

Consulatul General al României la Roma continuă dialogul cu autoritățile locale, menținând acest subiect în atenție prioritară, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune.