Polițeanu propune schimbarea lui Săraru. Reacția vicelui

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat astăzi că va propune schimbarea din funcția de viceprimar a lui Alexandru Săraru.

”Voi propune Consiliului local demiterea viceprimarului Săraru având în vedere retragerea sprijinului politic de către AUR a domnului Săraru și problemele legale și de imagine create Primăriei Ploiești de datoriile financiare personale ale domnului viceprimar” a transmis Polițeanu.

Contactat de Observatorul Prahovean, Alexandru Săraru a declarat: ”Pentru toate declarațiile publice, fără justificare, va plati legal (n.r. Mihai Polițeanu).

Înțeleg că este disperat. Domnul city-manager, băiat deștept, a plecat la timp. Plângerea penală pe care i-am făcut-o a ajuns la DNA, sediul central. Încă un dosar.

În legătură cu declarațiile privind retragerea sprijinului politic, acesta nu se face de către o organizație județeană, ci de către Juriul de Onoare, care nu s-a pronunțat încă. Plus că nu poate o organizație județeană să retragă sprijinului unui membru CNC.

Ca să nu mai vorbesc de faptul că adeziunea mea de înscriere în partid, încă din ziua în care partidul s-a înființat, nu este în Prahova. Întrebați-l pe domnul primar cu cine s-a întâlnit duminică la Ploiești”.