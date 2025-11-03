Ministerul Sănătății a anunțat stocurile de vaccinuri gratuite

Bebelușii trebuie vaccinați încă din primele zile de viață în maternitate, primul vaccin fiind recomadat chiar în primele 24 de ore după naștere. În cee ace îi privește pe copiii cu vârsta de până la 14 ani trebuie imunizați cu vaccinurile incluse în Schema națională de vaccinare, realizată de Ministerul Sănătății.

Vaccinurile care figurează în Calendarul Național de Vaccinare sunt, teoretic, oferite gratuit în maternitate și, ulterior, la medicul de familie, costul fiind suportat din bugetul de stat.

Ministerul Sănătății a anunțat care sunt stocurile de vaccinuri achiziționate de Ministerul Sănătății în Programul Național de Vaccinare, printre ele BCG, ROR sau vaccinul Pneumococic.

„Vaccinurile incluse în Calendarul National de Vaccinare protejează copiii împotriva unor boli ca hepatita B, tuberculoza, tetanosul, difteria, tusea convulsivă, poliomielita, infecțiile cu Haemophilus influenzae tip B, infecțiile pneumococice, rujeola, rubeola și oreionul.

Ministerul Sănătății depune eforturi constante pentru finanțarea adecvată a Programului Național de Vaccinare și pentru achiziționarea vaccinurilor necesare imunizării copiilor”, au transmis reprezentanții MS.