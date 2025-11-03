- Publicitate -
Temperaturi de 20 de grade la Ploiești. Când se schimbă vremea

Roxana Tănase
Roxana Tănase
vreme ninsori Prahova

Primele zile de noiembrie au adus temperaturi record în România. La Ploiești, în weekend, mercurul în termometre a urcat până la 20 de grade Celsius. ANM a anunțat că, treptat, vremea se răcește de marți, 4 noiembrie.

Temperaturile înregistrate în România, în weekend, au fost cu mult mai ridicate față de normalul pentru această perioadă. (Detalii AICI).

La Oravița s-au înregistrat 25 grade Celsius, în timp ce la Vărădia de Mureș s-a înregistrat un record: 25,1 grade Celsius.

La Ploiești, duminică, temperatura maximă a fost de 20 de grade Celsius, cu aproape 10 grade mai mult față de normalul pentru această perioadă.

Val de ploi la Ploiești, lapoviță și ninsoare la munte

După o perioadă cu temperaturi de vară, meteorologii au anunțat că, treptat, vremea se răcește.

La Ploiești, marți, mercurul în termometre va urca doar până la 14 grade Celsius și este așteptat un val de ploi.

Vremea se răcește și la munte. La Vârful Omu, marți, precipitațiile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare. Temperatura maximă nu va depăși 4 grade Celsius.

