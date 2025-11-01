- Publicitate -
Vreme deosebit de caldă la Ploiești în prima zi din noiembrie

Foto cu caracter ilustrativ

Vreme neobișnuit de caldă la Ploiești în prima zi din noiembrie. Mercurul în termometre a urcat la 18 grade Celsius. 

Prima zi din noiembrie a adus, la Ploiești, temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Mercurul în termometre a urcat la 18 grade Celsius.

Vremea frumoasă se menține și duminică, 2 noiembrie, dar și în prima zi a săptămânii viitoare.

După o perioadă cu temperaturi de primăvară, vremea se va răci, începând de marți, 4 noiembrie, când este așteptat un val de ploi.

Temperaturile maxime nu vor depăși 13 – 14 grade Celsius, iar cele minime se vor menține la 3… 4 grade Celsius. (Detalii AICI).

Precizăm faptul că, sâmbătă, la Reșița au fost 24 de grade Celsius, în timp ce în mai multe localități din țară, precum la Oradea, Arad şi Râmnicu Vâlcea mercurul în termometre a urcat la 21 de grade Celsius.

Foto sursă: ANM

