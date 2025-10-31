Când se schimbă vremea la Ploiești. ANM a actualizat prognoza

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La Ploiești, vineri, mercurul în termometre va urca până la 21 de grade Celsius. După un weekend cald, cu temperaturi de primăvară, vremea se va răci, spun meteorologii.

Chiar dacă ne aflăm în ultima zi din octombrie, valorile termice sunt cu mult mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, mercurul în termometre va urca, vineri, până la 21 de grade Celsius, iar în weekend vremea se menține caldă.

Săptămâna viitoare, în schimb, treptat, la Ploiești, vremea începe să se răcească, iar temperatura maximă va ajunge la valori de 14… 15 grade Celsius.

În schimb, temperatura minimă nu va depăși 3… 4 grade Celsius, iar săptămâna viitoare este posibil să avem parte de un nou val de ploi.

Cum va fi vremea la munte, în Prahova

La Cota 2000 din Sinaia, temperaturile maxime prognozate sunt cu mult mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă.

Temperatura maximă va urca la 14… 15 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă se va situa la 2-3 grade Celsius.

De săptămâna viitoare, însă, temperaturile vor reveni la cele normale pentru această perioadă, cu valori maxime de 5-7 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Cum va fi săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii, spun meteorologii, vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

„Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.