Bărbat din Ilfov înjunghiat de Halloween de un copil de 13 ani

Un bărbat care locuiești în Green City, cartier rezidențial din comuna1 Decembrie din Ilfov, a fost înjunghiat seara trecută de un copil de 13 ani, care plecase la colindat de Halloween.

- Publicitate -

Bărbatul l-ar fi reproșat copilului că a mai venit în aceeași seară la colindat. Acest lucru l-ar fi determinat pe minor să-l înjunghie în spate, potrivit antena3.ro.

Victima a fost transportată la spital, iar agresorul este în custodia poliției.

- Publicitate -

„La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţiști din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înțepător.

În baza sesizării, polițiştii s-au deplasat la fața locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, IPJ Ilfov.

În urma verificărilor, polițiştii au stabilit că un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani.

- Publicitate -

„Echipajele medicale ajunse la fața locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia polițiștilor”, a mai precizat Poliția.

Cercetările sunt continuate de polițişti, în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.