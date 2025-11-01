Unde te poți angaja dacă nu ai diplomă de BAC

În ce domeniu mă pot angaja dacă nu am diploma de BAC? Este o întrebare la care mulți vor să afle răspunsul, fie că este vorba de cei care sunt încă elevi majori, și vor să lucreze pe perioada vacanțelor școlare, fie că este vorba de persoane care nu și-au finalizat studiile din alte motive.

Deși concepția generală este că nu prea ai ce să faci dacă nu ai „măcar diploma de BAC”, iată că există domenii în care aceasta nu este necesară, domenii care pot aduce venituri frumoase.

Unele dintre acestea sunt: retail, industrie alimentară, turism, transport / logistică, servicii, call-center / BPO, producție și construcții. Cu alte cuvinte, dacă ești o persoană muncitoare și vrei un venit stabil, există opțiuni variate.

Unul dintre cele mai frecvente mituri este că locurile de muncă fără Bac sunt prost plătite. În realitate, salariile au crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în industriile unde forța de muncă este greu de găsit, potrivit eJobs.

Astfel, salariile pentru posturi pentru care nu se solicită diploma de BAC pot ajunge și la 5.000 de lei, potrivit sursei amintite.

Conform datelor din Salario, comparatorul salarial marca eJobs, pentru astfel de joburi, veniturile variază între 3.500 și 4.500 de lei net, iar în unele cazuri, cum ar fi în logistică, transport sau construcții, pot depăși chiar 5.000 de lei.

Exemple de venituri:

Lucrătorii comerciali din retail câștigă în medie între 3.200 și 4.200 lei net;

Șoferii și curierii pot ajunge la 5.000 – 6.000 lei net, în funcție de traseu și program;

Ospătarii și ajutorii de bucătar pot primi, pe lângă salariu, și bacșișuri consistente;

Muncitorii necalificați din construcții câștigă între 4.000 și 5.000 lei net, dar pot avansa rapid către poziții de coordonare sau calificare.

Acestea sunt doar câteva dintre domeniile în care poți activa fără ai diploma de Bacalaureat. Firesc, odată cu finalizarea studiilor, oportunitățile sunt mult mai mari și, totodată, câștigurile salariale pot crește considerabil.