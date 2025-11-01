- Publicitate -
Șef din Jandarmerie schimbat după amenda de la comemorarea Colectiv

Jandarmeria Română a anunțat, vineri, că funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București va fi ocupată de la 1 noiembrie de colonelul Marius Cezar Toma.

Schimbarea este anunțată după ce, joi seara, la manifestația de comemorare a victimelor din Colectiv, unde unul dintre organizatori a fost amendat de jandarmi pentru că „ora de sfârșit a activității sale a fost depășită și nu a luat măsuri pentru încheierea adunării publice în cadrul căreia mai participau 25 de persoane”.

„Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București”, anunță instituția în comunicat. Colonelul Marius Cezar Toma ocupa anterior funcția de inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Jandarmeria Română susține că „decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”.

În același comunicat, Jandarmeria anunță că „funcția era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române”.

