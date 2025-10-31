Amendă la comemorarea a 10 ani de la Colectiv. Reacția Jandarmeriei

Marina Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia de la Colectiv a fost amendat cu 3000 de lei în timpul evenimentului, de către jandarmi. Motivul? Manifestația a depășit ora 23.00, care era prevăzută în autorizație.

Jandarmeria Română a precizat, vineri, că a dispus verificări privind modul în care a acționat agentul constatator respectiv și va analiza dacă „măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Câteva sute de persoane au participat, joi seară, la un marș în București, pentru a marca 10 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, în urma căruia 65 de tineri și-au pierdut viața.

Participanții s-au adunat la Universitate, la ora 18:00, și au plecat apoi în marș, la ora 19:00, către locul fostului club din Piața Bucur.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară, după ora 23.00, de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.

Potrivit hotnews.ro, Jandarmeria Română a transmis vineri dimineață o declarație oficială în care precizează că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunări publice, în special cele comemorative, și menționează că a fost prezentă pentru a asigura ordinea și siguranța participanților.

„În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor.

Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Deși au identificate anumite încălcări legate de respectarea orelor de desfășurare a evenimentului, conform protocolului pentru manifestații publice, instituția recunoaște că plutonierul poate nu a interpretat contextul în care avea loc evenimentul public.

„Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor.

În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, a informat Jandarmeria Română.