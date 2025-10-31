Munca la distanță nu are succes în România

Munca la distanță, „remote” sau „lucrul online”, situație foarte des întâlnită în perioada pandemiei, pierde tot mai mult teren în țara noastră. Astfel, potrivit Eurostat, România se află la coada clasamentului UE la munca la distanță.

Perioada pandemiei a adus o explozie a muncii „remote”. Dar, departe de a se păstra trendul, după perioada pandemiei angajații români s-au întors la birouri.

Munca la distanță a mai schimbat unele aspecte din piața muncii actuală. Dar, cu toate acestea, România se situează la coada Uniunii Europene în ceea ce privește munca „remote”.

Ultimele date oficiale disponibile sunt cele furnizate în 2024 pentru anul 2023, de Eurostat, și arată că doar 1,2% din angajații români lucrează de acasă, față de 21,4% în Irlanda sau 14,3% în Belgia.

Așa cum se observă, piața muncii din România are o reticență în ceea ce primește munca „remote” chiar și în domeniile în care acest mod de lucru ar fi posibil.

Avantajele și dezavantajele muncii la distanță pentru angajați

În domeniile în care este posibilă munca la domiciliu, acest lucru s-ar putea realiza dacă, atât angajații, cât și angajatorii ar fi deschiși ideii. Avantajele ar fi de ambele părți.

Avantajele

O analiză realizată de Up România arată că printre avantajele angajaților se numără:

Economie de timp – în situația muncii de la domiciliu se economisește timpul pierdut cu pregătirile de dimineață pentru mesul la birou și, totodată, cu timpul propriu-zi, petrecut pe drum. O medie ar fi de aproximativ 2 ore zilnic.

Economie de bani – la acest capitol este vorba, în principal d ereducerea costurilor de transport. Dar, la acestea s-ar mai adăuga: reducerea cheltuielilor cu hainele, pentru că, un angajat care lucrează de acasă cheltuie mai puțin cu ținutele, și reducerea cheltuielilor cu mâncarea zilnică. De la birou angajații tind să cheltuie mai mult cu comenzile sau cu produsele cumpărate de la magazine.

Program mai flexibil – odată stabilite „task-urile”, ține de cum își organizează angajatul timpul pentru a le rezolva.

Mai puțin stres – într-un birou fiecare angajat este mai atent decât și-ar dori la cum este îmbrăcat la ce glume face, la ce ore ajunge sau pleacă, la relațiile pe care le are cu colegii, la părerile pe care le exprimă sau le ține pentru el, la reacțiile șefilor față de el, la atmosfera din jur, la alte conflicte. În cazul muncii de la domiciliu aceste preocupări dispar ceea ce duce la un confort psihic sporit.

Mai mult confort acasă – în biroul „de acasă” angajatul are mai mult control, ceea ce conferă un confort psihic sporit. Este important ca angajatul să poata controla ce și când mănâncă, să nu fie întrerupt, să poata regla aerul condiționat sau căldura, să țină geamurile deschise sau închide, sa fie alături de familia lui, să fie acasa atunci cand sosește un colet, etc.

Dezavantajele

Dezavantajele muncii „remote”, în privința angajaților pot fi enumerate ca fiind: factorii perturbatori care pot afecta munca (sună telefonul, sună la ușă, angajatul se întrerupe pentru diverse munci casnice). De aceea trebuie menționat faptul că munca de la domiciliu este potrivită celor care nu au nevoie de un supervizor care le verifica monitoarele.

Munca „remote” este pentru cei care înțeleg că un job la distanță presupune o asumare a unor responsabilități, o provocare de a contribui într-o echipă cu abilități, experiență și sarcini duse bun sfârșit. Este pentru cei care înțeleg că job-ul este job, indiferent de unde este făcut.

De asemenea, unii angajați pot resimți singurătate, dacă nu au familii, și își pierd în timp abilitatea de a comunica în afara „online-ului”.

Avantajele și dezavantajele muncii la distanță pentru angajatori

Și pentru angajatori, aceeași analiză identifică avantaje și dezavantaje.

Avantajele

Costuri mai reduse – Costurile cu chiria, costurile de întreținere sau de transport sunt semnificativ reduse atunci când locurile de muncă pot fi de la distanță. Toate acestea se resimt încă din prima lună în care o companie adoptă această măsură, iar costurile pot merge către profitul organizației.

Menținerea angajatului motivat – Toate avantajele de mai sus mențin angajatul cu un moral ridicat, iar acesta simte libertatea oferită ca pe un beneficiu, pe care încearcă să-l returneze printr-o prestație bună în jobul său. Dacă recrutarea este făcută corect și angajații sunt responsabili, iar dacă obiectivele sunt setate corect de către management, atunci lucrul de la domiciliu ar trebui să funcționeze perfect eficient și productiv.

Flexibilitatea angajatului – Angajatul va răspunde mai bine provocărilor dacă va avea opțiunea de a-și alege timpul, spațiul și ordinea în care își îndeplinește taskurile. Astfel va fi și mai deschis la cerințele imprevizibile ale angajatorului sau la schimbarile care pot apărea.

Dezavantajele

Principalul dezavantaj în cazul muncii de la domiciliu este comunicarea dificilă cu angajatul, mai ales în cazurile unui proiect important.

Unii angajați pot fi exemplari în orice formă de comunicare, însă alții pot aduce minusuri unei echipe care lucrează sub presiune, rapid, cu deadline-uri strânse sau imprevizibile. Să nu poți avea contact la timp cu un angajat îl poate cataloga ca neserios, astfel că este important să comunici de la început nevoile și așteptările tale în materie de disponibilitate.

Diminuarea loialității este un alt dezavantaj pe care îl resimt administratorii de companii ai căror angajați lucrează de acasă. Atunci când angajatul nu este prezent în fiecare zi la birou, este mai dificil să observi și prevezi schimbările prin care acesta poate trece. Un angajator nu își dă seama la fel de bine atunci când angajatul are o zi proastă din motive personale. Sau atunci când este demotivat și ar vrea să încerce interviuri pentru alte joburi.

Tocmai de aceea este important ca realația între angajator și angajat să se păstreze actuală. Periodic, prin discuții față în față, este bine ca angajatorul să testeze nivelul de satisfacție al angajatului, din punct de vedere profesional.

Punând în balanță avantajele și dezavantajele, și observând poziția în clasamentul European, piața muncii din România nu pare pregătită a considera munca la distanță ca pe o „normalitate”. În timp, poate lucrurile vor evolua și din ce în ce mai multe companii vor oferi această încredere angajaților. Deocamdată însă suntem la coada clasamentului european și în ceea ce privește munca „remote”.