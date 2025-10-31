Containerele au dispărut, gunoiul a rămas la Ploiești

Containerele pentru colectare selectivă, marca Consiliului Județean Prahova sub tutela PNL, au fost ridicate din diversele zone unde au fost amplasate în Ploiești. Asta după ce ani de zile acestea au „servit”, în fapt, ca și tomberoane de gunoi de către locuitorii zonelor.

- Publicitate -

În nenumărate rânduri, în anii trecuți, redacția Observatorul Prahovean a atras atenția cu privire la aceste containere și la ineficacitatea lor. După ani de zile, când au fost deteriorate și umplute cu gunoi menajer, containerele respective au dispărut.

Din păcate, doar acelea, pentru că obiceiul locuitorilor Ploieștiului de a depozita gunoi în acele locuri, a rămas. Așa cum se observă în imagini, pe locul unde s-a aflat ani de zile un container pentru colectare selectivă, acum zac saci cu gunoi menajer.

- Publicitate -

De data aceasta au fost surprinși doar saci aruncați, dar zona a rămas în obișnuința oamenilor care locuiesc în apropiere ca fiind una în care „se duce gunoiul”. Așa că, acolo nu numai saci sunt aduși. În egală măsură, în unele zile, apar și scaune rupte, obiecte sanitare sau saltele deteriorate.

Și asta în condițiile în care, câțiva zeci de metri mai încolo există tomberoane pentru gunoiul menajer iar pentru restul deșeurilor oricum acest mod de debarasare este ilegal.

„Nu a venit nimeni, niciodată, să dea amenzi aici. Pe Bobâlna, colț cu Constructorilor, au venit și au dat amenzi și, iată, că acum nu mai pune nimeni gunoi acolo. Aici… în fiecare zi sunt gunoaie…”, spune un ploieștean, care locuiește în apropierea Aleii Pajurei din Ploiești.

- Publicitate -

Containerele au dispărut, obiceiul de a arunca gunoiul, în locurile unde acestea au fost, a rămas. Cam așa s-ar sintetiza situația după ridicarea containerelor pentru colectare selectivă din Ploiești.