- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Peste 16.000 de șoferi vitezomani amendați în ultimele nouă luni în Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Radar DN1 - foto IPJ Ph
foto caracter ilustrativ

Deplasarea cu viteză excesivă continuă să fie unul dintre principalele motive pentru care șoferii sunt amendați în Prahova. De la începutul anului și până în prezent, peste 16.000 de șoferi au fost amendați pentru nerespectarea regimului legal de viteză. 

- Publicitate -

În primele 9 luni ale anului 2025, au fost organizate peste 500 de acțiuni rutiere pe raza județului Prahova, care au avut ca principal obiectiv reducerea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice.

În cadrul acțiunilor punctuale de supraveghere a traficului rutier, au fost constatate peste 46.500 contravenții la regimul rutier, din care peste 16.000 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, peste 300 pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, peste 4700 aplicate pietonilor și aproximativ 6000 aplicate bicicliștilor și conducătorilor de trotinete.

- Publicitate -

În această perioadă, au fost reținute peste 2000 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule și peste 1000 de certificate de înmatriculare pentru defecțiuni ale autovehiculelor, în acțiuni organizate în colaborare cu specialiștii din domeniu.

Informațiile au fost date publicității în cadrul bilanțului prezentat astăzi la sediul Poliției Prahova.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -