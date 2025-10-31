Peste 16.000 de șoferi vitezomani amendați în ultimele nouă luni în Prahova

Deplasarea cu viteză excesivă continuă să fie unul dintre principalele motive pentru care șoferii sunt amendați în Prahova. De la începutul anului și până în prezent, peste 16.000 de șoferi au fost amendați pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

În primele 9 luni ale anului 2025, au fost organizate peste 500 de acțiuni rutiere pe raza județului Prahova, care au avut ca principal obiectiv reducerea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice.

În cadrul acțiunilor punctuale de supraveghere a traficului rutier, au fost constatate peste 46.500 contravenții la regimul rutier, din care peste 16.000 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, peste 300 pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, peste 4700 aplicate pietonilor și aproximativ 6000 aplicate bicicliștilor și conducătorilor de trotinete.

În această perioadă, au fost reținute peste 2000 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule și peste 1000 de certificate de înmatriculare pentru defecțiuni ale autovehiculelor, în acțiuni organizate în colaborare cu specialiștii din domeniu.

Informațiile au fost date publicității în cadrul bilanțului prezentat astăzi la sediul Poliției Prahova.