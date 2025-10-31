425 de percheziții în Prahova, în primele nouă luni ale anului

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a prezentat astăzi bilanțul activității în primele nouă luni ale acestui an.

Potrivit reprezentanților instituției, în perioada ianuarie-septembrie infracționalitatea stradală s-a redus cu peste 15%, cele mai multe fapte fiind comise în timpul zilei și aproape un sfert dintre acestea fiind descoperite în flagrant.

Din totalul infracțiunilor stradale, 25,33% au fost descoperite în flagrant.

Analiza mediului de comitere arată că, în mediul urban, infracționalitatea a rămas relativ constantă, cu o ușoară scădere generală și cu o reducere accentuată a infracțiunilor contra persoanei. În mediul urban au fost sesizate 54,80 % din totalul infracțiunilor.

În mediul rural, infracționalitatea totală a scăzut cu peste 3%.

Pe parcursul perioadei analizate, polițiștii prahoveni au dispus mai multe măsuri preventive, în creștere față de anul precedent, fiind intensificate acțiunile operative și activitățile de control.

În primele nouă luni ale anului 2025 au fost dispuse 677 de măsuri preventive, din care 272 de rețineri pentru 24 de ore, 137 de arest preventiv, patru arest la domiciliu, 255 de control judiciar și nouă de control judiciar pe cauțiune.

Totodată, numărul acțiunilor de amploare și al perchezițiilor domiciliare a crescut semnificativ, în contextul intensificării luptei împotriva criminalității și a fenomenului infracțional complex.

În perioada analizată au fost organizate și desfășurate 150 de acțiuni de amploare, în cadrul cărora au fost efectuate 452 de percheziții domiciliare.