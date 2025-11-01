- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Tânăr din Galați la volan, cu permisul suspendat, pe DN1B la Mizil

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
control politist
Foto cu caracter ilustrativ

Un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din Galați a fost prins, ieri, în timp ce conducea autoturismul pe DN1B, la Mizil, deși avea permisul auto suspendat. Tânărul s-a ales cu dosar penal. 

- Publicitate -

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Mizil au oprit, ieri, pentru control un autoturism care circula pe Drumul Național 1B.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 29 de ani din județul Galați.

- Publicitate -

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată”, a prescizat IPJ Prahova.

În cauză, potrivit IPJ Prahova, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -