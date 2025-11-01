Tânăr din Galați la volan, cu permisul suspendat, pe DN1B la Mizil

Un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din Galați a fost prins, ieri, în timp ce conducea autoturismul pe DN1B, la Mizil, deși avea permisul auto suspendat. Tânărul s-a ales cu dosar penal.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Mizil au oprit, ieri, pentru control un autoturism care circula pe Drumul Național 1B.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 29 de ani din județul Galați.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată”, a prescizat IPJ Prahova.

În cauză, potrivit IPJ Prahova, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.