Mesajul meteorologului care l-a găsit pe adolescentul căzut în râpa din Bucegi

Adolescentul, în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, în Bucegi, s-a rătăcit și a căzut pe traseul spre Vârful Omu. Tânărul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu. Salvamontiști din trei județe au participat la operațiunea de salvare a tânărului, iar mobilizarea a fost una exemplară.

Un adolescent în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile, alertate, au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter.

Băiatul a fost găsit de către de meteorologul aflat de serviciu la staţia Meteo Omu, Mugur Gavrilă. Tânărul era accidentat, acesta suferind un traumatism la coloană. (Detalii AICI).

Salvamontiști din trei județe au participat la operațiunea de salvare a tânărului. Mobilizarea a fost una exemplară, la acțiune fiind prezenți salvatori de la Salvamont Brașov, Salvamont Râșnov, Salvamont Zărnești, Salvamont Bran, Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița.

„Mi-am dorit enorm ca acel copil să trăiască”

Meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu a postat, sub anonimat, un mesaj impresionant cu privire la incidentul care se putea solda cu o nouă tragedie în Bucegi.

„Ieri am trăit una dintre cele mai speciale zile din viața mea pe munte. La câteva minute, de când am făcut această poză, l-am găsit pe Ciprian, copilul de 17 ani căzut de sub Vârful Bucura.

Poate vreți să știți ce am simțit când am văzut că mișcă ceva pe zăpadă. Poate vreți să știți ce am simțit când am ajuns la el și a deschis ochii. Poate vreți să știți ce am văzut în acei ochi. Sau când îmi răspundea la întrebări.

Când am văzut urmele unei ursoaice cu pui la câțiva metri sub el. Când vorbeam cu salvamontul și la 112. Gândurile mele scurte către acasă. Când eram hotărât să nu plec de acolo și să rezist lângă acel copil cât va fi nevoie.

Când mi-am dorit enorm să trăiască și să-i aud respirația. Când am vorbit cu tatăl lui și am văzut disperarea unui părinte care își iubește copilul. Când am văzut luminile salvamontului sus pe creastă.

Când am ajutat să îl punem pe targă. Când am văzut că pleacă și luminile salvatorilor cum se pierd în Valea Gaura. Ce am simțit în drumul meu de întoarcere la stația meteo. Când am văzut lanterna prietenului meu venit în întâmpinare. Când am primit la telefon mulțumirile unui părinte copleșit de durere.

Ei bine. Nu am văzut amenzi. Părinți iresponsabili. Nici selecția naturală nu am văzut-o. Nu am simțit nevoia să cert pe nimeni sau să judec pe cineva. Mi-am dorit enorm ca acel copil să trăiască. Acum am vorbit cu tatăl lui la telefon.

Ciprian este în elicopter în drum spre Cluj. Starea lui este grava dar stabilă. Urmează momente grele pentru el și părinți lui. Probabil câteva operații și să sperăm că nu multe consecințe grave pe viață.

Pentru noi toți urmează o lecție de viață. Să auzim de bine! Nu accept mesaje jignitoare. Nu aruncați cu pietre, că nimeni nu este fără greșeală”, a scris cel care a ajuns primul la tânărul care a picat în râpa din Bucegi.