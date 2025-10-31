- Publicitate -
Șeful Jandarmeriei cere scuze după amenda dată la comemorarea Colectiv

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, spune că regretă amenda de 3.000 de lei primită de la jandarmi de către unul dintre organizatorii evenimentului de comemorare a victimelor de la Colectiv.

El spune însă că, „din punct de vedere legal, au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale”.

Declarațiile lui Alin Mastan au fost publicate pe contul de Facebook al Jandarmeriei Române.

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligația morală de a face următoarele precizări.

În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic”, spune Mastan.

