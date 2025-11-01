Operațiune de salvare în Bucegi. Turist blocat pe Albișoara Brânei

Un bărbat, în vârstă de 64 ani, a rămas, ieri, blocat pe Albișoara Brânei, o zonă de abrupt din Bucegi. Turistul aflat în dificultate a fost recuperat după ce un salvator montan a fost troliat din elicopter.

Turistul a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt și un traseu de alpinism de gradul 2A.

„Un salvator montan a fost troliat din elicopter și l-a recuperat pe turistul aflat în dificultate, la limita de timp până la apusul soarelui, când elicopterul nu ar mai fi putut zbura.

Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Brașov și Salvamont Prahova”, a precizat Salvamont Prahova.