- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Operațiune de salvare în Bucegi. Turist blocat pe Albișoara Brânei

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
turist recuperat
Foto sursă: captură imagini Salvamont Prahova

Un bărbat, în vârstă de 64 ani, a rămas, ieri, blocat pe Albișoara Brânei, o zonă de abrupt din Bucegi. Turistul aflat în dificultate a fost recuperat după ce un salvator montan a fost troliat din elicopter.

- Publicitate -

Turistul a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt și un traseu de alpinism de gradul 2A.

„Un salvator montan a fost troliat din elicopter și l-a recuperat pe turistul aflat în dificultate, la limita de timp până la apusul soarelui, când elicopterul nu ar mai fi putut zbura.

- Publicitate -

Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Brașov și Salvamont Prahova”, a precizat Salvamont Prahova.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -