Elevii cu dizabilități din Prahova, abandonați de sistem. Microbuzele speciale nu au șoferi

Microbuzele electrice pentru elevii cu dizabilități sunt nefuncționale. Aceasta este realitatea în județul Prahova. Încă din luna februarie 2025, școlile speciale au recepționat microbuzele dar acestea, în prezent, de opt luni de zile, zac nefolosite în curțile unităților de învățământ. Facem mențiunea că, în fiecare școală specială învață, în medie, 150 de elevi cu dizabilități.

Cu surle și trâmbițe, Consiliul Județean Prahova a anunțat, la începutul anului 2025, finalizarea achiziției microbuzelor în cadrul proiectului „Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 – TEAM-CO2”, finanțat prin PNRR. Astfel, un număr de șase microbuze au fost repartizate unităților școlare pentru elevi cu cerințe educaționale speciale.

Aceste microbuze au fost repartizate către:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vălenii de Munte

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Târg

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Ploiești

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Ploiești

Școala Profesională Specială Plopeni.

Ce spune Consiliul Județean Prahova

Într-un răspuns adresat Asociației Călătorie spre Integrare și Dezvoltare, de la începutul lunii octombrie 2025, Consiliul Județean Prahova consideră că, odate repartizate, microbuzele aparțin școlilor.

„Consiliul Judetean Prahova, împreună cu unitățile de învățământ beneficiare, au făcut demersurile necesare pentru a asigura condițiile tehnice de încărcare a vehiculelor, atât prin utilizarea prizelor de 220V, cât și prin identificarea de surse de finanțare pentru instalarea stațiilor de încărcare dedicate, astfel că, unitățile școlare implicate au achiziționat infrastructură de încărcare dedicată.

Totodată, acolo unde există staţii publice de încărcare funcţionale pe raza unității administrativ- teritoriale, acestea pot fi folosite ca soluție complementară.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, unitățile de învăţământ care dețin autovehicule de transport persoane cu o capacitate mai mare de 9 locuri (inclusiv conducătorul auto) au obligația de a efectua transport rutier în cont propriu numai în baza unei licențe corespunzătoare, eliberată de Autoritatea Rutieră Română (ARR). În acest sens, deținătorul autovehiculului trebuie să asigure îndeplinirea condiţiei de capacitate profesională prin desemnarea unui manager de transport certificat”, se arată în răspunsul transmis de CJ Prahova.

Celelalte instituții consideră că proprietarul este Consiliul Județean Prahova, deci în sarcina lui ar fi angajarea șoferilor pentru respectivele microbuze.

Ce spune Ministerul Educației și Cercetării

Într-un răspuns adresat Asociației „Călătorie spre Integrare și Dezvoltare”, Direcția Generală Echitate și Performanță în Învățământul Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, se arată că microbuzele școlare achiziționate prin PNRR sunt proprietatea Consiliului Județean Prahova, care are obligația de a asigura angajarea șoferilor.

De asemenea, în răspunsul Ministerului se arată clar că „Inspectoratul Școlar Județean Prahova și unitățile de învățământ nu dețin baza legală pentru angajarea șoferilor pentru aceste microbuze”.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean Prahova

În ceea ce privește imposibilitatea folosirii acestor microbuze, reclamată de Asociația „Călătorie spre Integrare și Dezvoltare”, ISJ Prahova a transmis următorul răspuns:

„Microbuzele școlare au fost achiziționate prin proiectul „Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 – TEAM-CO2” (Planul Național de Redresare și Reziliență) și sunt proprietatea Consiliului Județean Prahova, care are obligația de a asigura, atât stațiile de încărcare a microbuzelor electrice, cât și angajarea șoferilor. Microbuzele sunt utilizate de unitățile de învățământ în baza unor contracte de comodat (împrumut), încheiate între unitățile școlare și Consiliul Județean Prahova. (…)”.

Deci, potrivit ISJ Prahova, angajarea șoferilor se află în sarcina Consiliului Județean Prahova.

Ce spun școlile speciale care au primit microbuzele

Microbuzele pentru elevii cu dizabilități au ajuns la școli încă din februarie dar stau degeaba, așa cum reiese din informațiile transmise de reprezentanții acestora.

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Târg, repartizarea pentru un microbuz destinat transportului elevilor de la CJ Prahova a fost primită. Mai mult, microbuzul a ajuns la centru încă din luna februarie 2025.

„Este funcțional, dar nu poate fi utilizat pentru că nu avem șofer angajat. Am făcut demersurile necesare atât la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cât și la Consiliul Județean. Solicitările noastre nu au fost soluționate nici până acum”, au declarat reprezentanții Centrului pentru Observatorul Prahovean.

Mai mult decât atât, aceștia au făcut precizarea că nu au stație de încărcare, dar au acces la stația de încărcare a Primăriei din comună.

Nici la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Ploiești nu există șofer angajat. Surse din interiorul unității de învățământ spun că nu au șofer, așa că nu are cine, practic, cine să conducă autovehicului.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Ploiești, se află în aceeași situație. Doamna Cornelia Dediu, directorul unității de învățământ, ne-a transmis că Centrul Scolar de Educaţie Incluzivă nr.1, Municipiul Ploiesti, are, în baza unui contract de comodat cu drept de împrumut de folosinţă, un microbuz marca Ford, electric, achiziționat de CJ Prahova în cadrul proiectului „Transportul elevilor adaptaţi mobilității fără CO2 – TEAM CO2”.

Și în cazul acestei școli, microbuzul este funcțional, însă nu a fost utilizat.

„Nu avem post de șofer. Am solicitat suplimentarea normelor personalului nedidactic cu 0.50 normă șofer la ISJ Prahova prin adresa nr/ 712/02.04.2025, și la CJ Prahova prin adresa nr. 862/16.04.2025. Precizăm faptul că ISJ Prahova, prin adresa nr. 2676/14.04.2025, ne-a informat că responsabilitatea soluționării atribuirii acestui post îi revine CJ Prahova, aplicantul proiectului. CJ Prahova, nu a emis nici un răspuns până în acest moment”, a declarat directorul instituției pentru Observatorul Prahovean.

„Am solicitat doar 0,50 normă șofer deoarece, Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă nr.1, Municipiul Ploiești, şcolarizează copii/elevi cu domiciliul în localități situate în areale geografice diverse/diferite ale judeţului, fapt care nu permite asigurarea transportului / navetei, între localitățile de domiciliu si școală”, a mai precizat directoarea unității de învățământ.

Microbuzul ar trebui folosit, în acest caz, pentru transportul elevilor la diverse activități culturale și nu numai. „Așa cum am precizat în adresa nr, 862/ 16.04 2025, înregistrată la CJ Prahova cu nr.12898/16.04.2025, acest micobuz va putea fi utilizat pentru desfăşurarea unor activităţi educative școlare și extrașcolare, va facilita participarea elevilor la diferite activităţi culturale, competiţi isportive prevăzute în calendarele de activităţi ale Ministerului Educatiei și Cercetării”, a precizat doamna Cornelia Dediu.

În ceea ce privește stația pentru încărcarea microbuzului, aceasta nu există. „Nu avem staţie de încărcare electrică pentru microbuz. Nu am considerat oportună şi justifictă investiţia, în acest moment, deoarece nu avem aprobat, normat postul de şofer”, a concluzionat directoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Ploiești.

Concluzia: În timp ce instituțiile statului își pasează responsabilitatea, microbuzele stau degeaba

Și nu asta ar fi cea mai mare problemă… Copiii cu dizabilități din Prahova, și cei în grija cărora aceștia se află, întâmpină dificultăți în ceea ce privește transportul la școală.

„Am fost în weekend la Special Olympics. Am mers cu mașinile părinților, pentru că, deși avem microbuze, nu are cine să le conducă, așa că nu ne putem folosi de ele”, a mărturisit un reprezentant al unei școli speciale din Prahova

După ce că, pentru acești copii, frecventarea cursurilor care să le asigure integrarea în câmpul muncii este dificilă, întâmpină dificultăți și în ceea ce privește transportul adecvat nevoilor lor. Școlile speciale au în curtea lor, încă din luna februarie 2025, microbuzele destinate transportului acestor elevi. Din păcate, acestea zac nefolosite pentru că nu este nimeni să le conducă.

Instituțiile statului, o dată în plus, tergiversează birocratic o situație. De această dată, atitudinea lor lovește în cei mai defavorizați dintre noi, în copiii speciali care își doresc să învețe.