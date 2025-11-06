E oficial. Cristian Pleșa, noul administrator public al Ploieștiului

Primăria Ploiești are, de astăzi, un nou administrator public. Cristian Pleșa a preluat funcția de city manager.

Primăria Ploiești a anunțat, joi, oficial, că noul administrator public este Cristian Pleșa. Postul devenise vacant prin plecarea fostului city manager, Sorin Dumitrașcu.

Observatorulph.ro anunțase, de altfel, de luni, că viitorul administrator public ar urma să fie Cristian Pleșa, consilierul primarului Polițeanu pe fonduri europene și proiecte de finanțare.. (Detalii AICI).

Cristian Pleșa este absolvent al Universității din Craiova, cu studii postuniversitare în Comunicare și Relații Publice și Diplomă de Funcționar Public Superior la Institutul Național de Administrație (INA).

Potrivit Primăriei Ploiești, Pleșa are peste 12 ani de experiență în cooperare internațională, specializat în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare externă și a deținut funcția de expert în coordonarea și managementul proiectelor, cu contribuții semnificative în derularea inițiativelor Consiliului Europei în România.